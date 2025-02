Il Decimoputzu vince in rimonta, Allo jerzu il match con l’ulassai 

Decimoputzu 3

Quartu 2000 1

Decimoputzu : Marongiu, M. Mura, Pilloni, Aly, Milia, Cao (66’ A. Melis), S. Mura (32’ C. Mocci), Sabiu, Collu (32’ R. Lai), Cacciuto, Casu. Allenatore Podda.

Quartu 2000 : Marras, Callai, G. Lai (75’ Piredda), F. Lai, Briukhov, Farris (62’ Tuveri), M. Piras, Augello (44’ Kallow), E. Piras, Cugusi (56’ E. Melis), Murgia (55’ Corongiu). Allenatore Piras.

Arbitro : Solinas di Cagliari.

Reti : 11’ Cugusi, 46’ C. Mocci, 47’ e 74’ Casu.

In rimonta il Decimoputzu riprende la corsa alla vetta. Dopo il mezzo passo falso della settimana scorsa (0-0 a Sestu), la squadra di Titti Podda nella sfida col Quartu 2000, risponde al Cannonau Jerzu. Successo un po’ sofferto per i padroni di casa, che dopo 11’ sono in svantaggio per la rete di Cugusi. L’ingresso di Riccardo Lai e Christian Mocci intorno alla mezzora aumenta il peso specifico dell’attacco. Ma i biancoverdi di Pierpaolo Piras riescono a gestire bene la gara, almeno fino all’avvio di una ripresa nella quale la squadra di casa scende in campo con altro piglio. Christian Mocci ristabilisce le distanze dopo un giro di lancette, poi Casu raddoppia al 47’ e trova persino il tris a metà ripresa. Con la vittoria il Decimoputzu si conferma al secondo posto, a due punti dalla capolista Cannonau Jerzu.

