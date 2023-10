Il Decimoputzu vince di misura grazie a Ena che para un rigore 

Decimoputzu 1

Segariu 0

Decimoputzu : S. Ena, A. Ena, Spiga, Mameli, Mattana, Sabiu, Lai (33’ Mereu), O. Mocci, Usai, C. Mocci, Collu (77’ Todde). Allenatore Mennella.

Segariu : Pusceddu, Oliva, N. Meloni, Fadda, Fiore (59’ Colacino), Palmas, Murru, Serra (85’ Caria), Albeghina, Pisanu (85’ D. Meloni), Tronci (73’ Ardu). Allenatore Deplano.

Arbitro : Loriga di Sassari.

Rete : 36’ Spiga.

Torna al successo il Decimoputzu. Grazie alla rete di Spiga a dieci minuti dalla fine del primo tempo, la squadra di Mennella vince lo scontro diretto e stacca il Segariu, cogliendo la seconda vittoria stagionale.

Ma quanta fatica per la squadra di casa che nella ripresa ha dovuto sacrificarsi per mantenere il vantaggio, per gli affondi della squadra ospite che ha pure fallito una ghiottissima occasione per riportare il risultato in parità. Al 69’ infatti Albeghina avrebbe la palla più invitante dell’1-1 dal dischetto, ma un prodigioso Simone Ena ne impedisce la trasformazione.

I biancoblù, scampato il pericolo, si riorganizzano e tengono botta agli ultimi assalti dei ragazzi di Deplano. Con questa vittoria il Decimoputzu balza al quinto posto ed è atteso da due trasferte, con in mezzo il turno di riposo.

RIPRODUZIONE RISERVATA