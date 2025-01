il Decimoputzu vince ancora, pari tra la palma e himalaya 

La Palma 1

N.G. Himalaya 1

La Palma : Pilotto, Pandori, Faiferri, F. Mattana (83’ Scalas), Piras, A. Mura, Puddu, C. Mura (77’ Cappai), A. Mattana, Basciu, Spissu. Allenatore Spini.

N.G. Himalaya : Monteverde, G. Porcu (83’ Pirinu), Matza, F. Porcu, Magro, Atzei, Cupponi, Saba, Nicotra, Balletto, Sechi (62’ Manca). Allenatore Idda.

Arbitro : Leoni di Sassari.

Reti : 40’ Spissu, 70’ Saba.

Termina con un pareggio tra La Palma Monte Urpinu e Next Generation Himalaya. Derby cagliaritano equilibrato tra le due squadre che si dividono la posta in palio, segnando un gol per tempo. Sotto la leggera pioggia al Comunale di Elmas, la gara comincia coi padroni di casa che provano timidamente ad affacciarsi nella metà campo avversaria. Il vantaggio della squadra di casa arriva nel finale di primo tempo con Spissu che, in mischia, segna l’1-0. La ripresa comincia nel segno dell’Himalaya. Gli ospiti spingono nei primi minuti del secondo tempo, chiudendo i padroni di casa nella propria area di rigore. La forte difesa del La Palma regge l’urto, ma il pari è solo rimandato. A 20 minuti dalla fine, su un cross che attraversa tutta l’area, una torre di testa libera Saba, che da solo trafigge Pilotto. È il gol che fissa il risultato sul definitivo pareggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA