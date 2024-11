Il Decimoputzu sogna da grande e il Sestu ringrazia Piras 

Decimoputzu 2

La Palma 0

Decimoputzu : Ena, Lai, Melis, Pilloni, Milia, Cao, Sabiu, C. Mocci (87’ Cuccu), O. Mocci (66’ S. Mura), Cacciuto (66’ Piscedda), Casu. Allenatore Podda.

La Palma : Sanna, Puddu, Faiferri (79’ Scameroni), Matta (83’ Pisu), Piras, A. Mura, Scalas, Cappai, A. Mattana, Ladu (59’ Jerrari), Spissu (68’ Pili). Allenatore Spini.

Arbitro : Deidda di Cagliari.

Reti : 65’ Cacciuto, 72’ C. Mocci.

Seconda vittoria di fila per un Decimoputzu inarrestabile. Dopo il pokerissimo a domicilio a Quartu, la squadra di Titti Podda, al Comunale di Villa San Pietro, regola con un risultato netto i cagliaritani de La Palma, grazie alle reti di Cacciuto e Christian Mocci. I biancoblù veleggiano nelle zone alte di classifica a quota quindici punti, ma con la gara casalinga col Sestu da recuperare mercoledì 20 novembre. La sfida al La Palma si presenta sostanzialmente equilibrata almeno in un primo tempo che scorre via senza troppi sussulti. Intorno all’ora di gioco però la fiammata dei padroni di casa rompe l’equilibrio: Cacciuto la sblocca e dopo sette minuti il solito Christian Mocci trova il raddoppio che mette la partita in discesa per il Decimoputzu. Gli ospiti faticano ad assorbire il doppio svantaggio e i biancoblù amministrano il risultato fino al termine.

RIPRODUZIONE RISERVATA