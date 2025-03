Il Decimoputzu riassapora il gusto della vittoria 

Decimoputzu 2

N.G. Himalaya 0

Decimoputzu : Marongiu (81’ Ena), S. Mura, M. Mura, Aly, Mameli, Melis, Cao, Milia, C. Mocci, Cacciuto (76’ Piscedda), Collu (76’ Lai). Allenatore Podda.

N.G. Himalaya : Celli, G. Porcu, Matza, Zedda (53’ Zucca), Ruggiero, F. Pirinu, Tupponi (85’ Balletto), Nicotra, Piga (46’ F. Porcu), Orrù, G. Pirinu (46’ Simbula). Allenatore Idda.

Arbitro : Tola di Sassari.

Reti : 30’ (r) e 83’ (r) Milia.

Dopo due sconfitte di fila il Decimoputzu torna al successo e si conferma al terzo posto in classifica. Come da pronostico, contro la penultima del campionato la squadra di Podda conquista i tre punti, anche se non in modo scontato. Solo alla mezz’ora (e dal dischetto) i padroni di casa sbloccano la gara con Milia, ma senza riuscire ad affondare i colpi e indirizzare definitivamente la gara. Anche nella ripresa il Decimoputzu fatica a chiudere la pratica contro un avversario che, a dispetto della precaria posizione in classifica, si difende bene, lasciando pochi spazi alla più attrezzata formazione di casa. Nel finale, sempre dagli undici metri, e ancora con lo specialista Milia, la squadra di casa riesce ad archiviare la gara e ritrovare i tre punti, che consentono ai putzesi di salire a quota 58 in classifica.

