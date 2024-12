Il Decimoputzu raggiunge la vetta, a Sant’Elia tante emozioni 

Decimoputzu 2

Baunese 1

Decimoputzu : Perrone, Lai, Mameli, Aly, Milia, Pilloni, S. Mura, C. Mocci (88’ O. Mocci), M. Mura, Cacciuto, Casu. Allenatore Podda.

Baunese : Falcone, Fenude, Monni, Incollu, Usai (30’ Moretti, 83’ G. Tegas), Pendini, Mat. Nieddu, Mar. Nieddu, Mereu, Bonicelli, Pintus (73’ Carta). Allenatore Masia.

Arbitro : Paulis di Cagliari.

Reti : 36’ Milia, 54’ (r) Mar. Nieddu, 68’ Mameli.

Si chiude con un successo il 2024 del Decimoputzu. La vittoria nel big match dell’ultima dell’anno vale anche il primato in classifica del girone (seppur condiviso con la stessa Baunese e il Cannonau Jerzu). L’operazione aggancio è iniziata nel corso di un primo tempo equilibrato in avvio. Pur con una squadra depotenziata dalle defezioni, tra acciacchi e squalifiche, i padroni di casa reggono bene l’impatto della capolista, e a 10 minuti dall’intervallo, si portano persino in vantaggio con Milia. Nella ripresa il rigore trasformato da Marco Nieddu dopo dieci minuti, ristabilisce la parità. Ma i ragazzi di Titti Podda non si accontentano e gli sforzi alla ricerca del nuovo vantaggio si concretizzano a metà ripresa, grazie a Mameli, che fissa il 2-1, poi definitivo. Alla ripresa i putzesi saranno impegnati a Sadali, la Baunese invece riceverà l’Asseminese.

RIPRODUZIONE RISERVATA