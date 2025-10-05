il Decimo va sotto, non si arrende e pareggia nel finale 

Acc. Sulcitana 1

Decimo 07 1

Accademia Sulcitana : Picci, Orgiana, Piga, Squicciarini, Lai, Illia, Contu, Foddi, Piras (30’ Cacciuto), Achenza, Puddu (70’ Mattana). Allenatore Loi.

Decimo 07 : Pisanu, Pandori, Fiori, Mura, Usai, Licciardò (35’ Uccheddu), Spissu, Ledda, Dib, Serpi (15’ Marongiu), Boscu. Allenatore Spini.

Arbitro : Paulis di Cagliari.

Reti : 50’ Piras, 91’ Marongiu.

Accademia Sulcitana e Decimo 07 si dividono la posta in palio al termine di una gara divertente, conclusa sull’1-1. Nel primo tempo l’Accademia si mostra più intraprendente, cercando con insistenza il vantaggio e costruendo le occasioni migliori, ma senza riuscire a concretizzare. Al 50’ Piras rompe l’equilibrio con una bella conclusione che porta avanti i padroni di casa, scatenando l’entusiasmo del pubblico. Forte del vantaggio, l’Accademia continua a spingere ma fatica a trovare spazi contro un Decimo 07 ordinato e compatto, che non smette di crederci. Quando ormai la vittoria sembra cosa fatta, al 91’ il giovanissimo Marongiu con freddezza realizza il gol del pareggio. Un 1-1 che lascia l’amaro in bocca ai locali e regala invece un punto prezioso al Decimo 07, capace di strappare il pareggio in extremis al Comunale di Villa San Pietro.

