VaiOnline
GIRONE A.
06 ottobre 2025 alle 00:48

il Decimo va sotto, non si arrende e pareggia nel finale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Acc. Sulcitana 1

Decimo 07 1

Accademia Sulcitana : Picci, Orgiana, Piga, Squicciarini, Lai, Illia, Contu, Foddi, Piras (30’ Cacciuto), Achenza, Puddu (70’ Mattana). Allenatore Loi.

Decimo 07 : Pisanu, Pandori, Fiori, Mura, Usai, Licciardò (35’ Uccheddu), Spissu, Ledda, Dib, Serpi (15’ Marongiu), Boscu. Allenatore Spini.

Arbitro : Paulis di Cagliari.

Reti : 50’ Piras, 91’ Marongiu.

Accademia Sulcitana e Decimo 07 si dividono la posta in palio al termine di una gara divertente, conclusa sull’1-1. Nel primo tempo l’Accademia si mostra più intraprendente, cercando con insistenza il vantaggio e costruendo le occasioni migliori, ma senza riuscire a concretizzare. Al 50’ Piras rompe l’equilibrio con una bella conclusione che porta avanti i padroni di casa, scatenando l’entusiasmo del pubblico. Forte del vantaggio, l’Accademia continua a spingere ma fatica a trovare spazi contro un Decimo 07 ordinato e compatto, che non smette di crederci. Quando ormai la vittoria sembra cosa fatta, al 91’ il giovanissimo Marongiu con freddezza realizza il gol del pareggio. Un 1-1 che lascia l’amaro in bocca ai locali e regala invece un punto prezioso al Decimo 07, capace di strappare il pareggio in extremis al Comunale di Villa San Pietro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Trump ad Hamas: «Pace subito» Ma apre a modifiche al piano

Netanyahu rilancia: «Senza la liberazione di ostaggi non si va avanti» 
Cronaca

Addio all’ex sindaco e preside dei licei sempre in prima linea

Oristano e Burgos sotto choc: malore fatale per Pino Tilocca 
Valeria Pinna
Regione

L’operazione rimpasto prende forma

Le ipotesi per gli M5S: Manca alla Sanità e Ciusa al Lavoro 
Roberto Murgia
Regionali

Calabria, FdI cerca lo sprint per superare il nodo Campania

Affluenza in calo, si vota anche oggi Napoli, alt di FI al meloniano Cirielli 