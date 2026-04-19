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GIRONE A.
20 aprile 2026 alle 00:09

Il Decimo liquida l’Azzurra, la gioventù tiene il passo 

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Azzurra M. 1

Decimo 07 4

Azzurra Monserrato : Murtas, Laudi, Serra Ruda, Flamini (52’ G. Carta), Anziani, Cordone (58’ Spiga), M. Carta, Farci, Milia, Maganuco, Estupinan (73’ Lallai). Allenatore Canosa.
Decimo 07 : Monni, Fiori, Mura, Pandori, Uccheddu, Spissu, Licciardò, R. Carta (73’ Usai), Ledda (68’ Matta), Sitzia (56’ Dib), Cabras (83’ Marongiu). Allenatore Spini.

Arbitro : Schirru di Oristano.

Reti : 16’ Ledda, 43’, 67’ e 80’ Cabras, 73’ Spiga.

Il Decimo 07 si impone con merito sul campo dell’Azzurra, confermandosi al comando della classifica. Al 16’, diagonale di Sitzia dalla sinistra: Murtas respinge corto e sulla ribattuta Ledda insacca. L’Azzurra va alla ricerca del pari prima al 24’, con Farci su cross di Laudi, e poi al 33’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo con l’incornata di Serra Ruda che si stampa sull’incrocio dei pali e termina fuori. I padroni di casa insistono, ma proprio nel momento migliore, al 43’, perdono un pallone sanguinoso a metà campo: ne approfitta Licciardó con un assist perfetto per Cabras che non perdona. Al 67’ uno sfortunato intervento di Flamini favorisce la fuga di Cabras che batte Murtas in uscita. Al 73’ Spiga accorcia le distanze, ma è ancora Cabras a chiudere i conti firmando la sua tripletta. (ant. ser.)

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