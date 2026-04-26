Il Decimo liquida anche il La Palma, tiene l’Accademia Sulcitana 

Acc. Sulcitana 3

Decimoputzu 1

Acc. Sulcitana : Grosso, Mattana, Piga, Briukhov (85’ Lai), Ambu (75’ Mudu), Contu, Mar. Piras (86’ Vitellaro), Cacciuto (73’ Mat. Piras), Ruggeri, Cardia (83’ Farci), Foddi. Allenatore Loi.

Decimoputzu : Scalas, Cuccu 61’ (Cossu), M. Mura, Pilloni, Ruggiero, Spiga (53’ Mameli), Sanna (79’ Pinna), Usai (65’ Piscedda), Perinozzi, Mocci, Cao (82’ S. Mura)

Allenatore Ruggero.

Arbitro : Cabiddu di Cagliari.

Reti : 15’ Cacciuto, 50’ Mar. Piras, 60’ Cardia, 70’ Pilloni.

L’Accademia Sucitana supera con autorità il Decimoputzu. É Cacciuto al 15’ a sbloccare il match, bravo a concretizzare un’azione offensiva. Il vantaggio dà fiducia alla Sucitana, che controlla il gioco senza correre particolari rischi. Nella ripresa i padroni di casa rientrano in campo con ancora più determinazione e al 50’ trovano il raddoppio con Mario Piras, abile a sfruttare un’occasione in area. Poco dopo è Cardia a calare il tris, mettendo di fatto in ghiaccio la partita. Il Decimoputzu prova comunque a reagire con orgoglio e al 70’ Pilloni accorcia le distanze, riaccendendo per un momento la gara. Tuttavia, il tentativo di rimonta non si concretizza grazie alla buona gestione finale della Sulcitana, che difende con ordine e porta a casa una vittoria meritata. ( t. b. )

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