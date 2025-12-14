Il decimo 07 regna tranquillo, travolgente l’accademia 

Accad. Sulcitana 5

Gialeto 1

Accademia Sulcitana : Grosso, Mattana (60’ Bilello), Piga, Orgiana (70’ Squicciarini), Lai, Mudu, Contu, Foddi, M. Piras (80’ Farci), Ruggeri (85’ Puddu), Cardia. Allenatore Loi.

Gialeto : Pilloni, Sciola (89’ Cozzuto), Zucca, Lai, Pinna, Cordeddu (61’ Ciccirello), Costorella, Pisu (80’ Cortis), Asuni (50’ Onnis), Serra, Zanda. Allenatore Desogus.

Arbitro : Atzei da Cagliari.

Reti : 12’ Mattana, 50’ Orgiana, 65’ Foddi, 66’ Pinna 74’ M. Piras, 81’ Farci.

L’Accademia inizia con intensità e va in vantaggio al 12’: Mattana trova un sinistro potente da fuori area che si infila sotto l’incrocio. Nella ripresa i padroni di casa aumentano i giri del motore e al 50’ Contu è protagonista di una splendida azione solitaria: serve un pallone perfetto a Luca Orgian,a che non sbaglia. Al 65’ il tris con Foddi, che sorprende il portiere su punizione deviata. Un minuto dopo Pinna accorcia le distanze per gli avversari, ma l’Accademia è padrona del campo: al 74’ M. Piras si avventar su una respinta e sigla il 4-1. All’81’ Farci chiude definitivamente i conti, ancora su iniziativa di Contu, mettendo il lucchetto alla partita. Allo scadere, un battibecco tra due giocatori porta l’arbitro a espellere entrambi. Finice 5-1 al comunale di Villa San Pietro. (t. b.)

