VaiOnline
GIRONE A.
15 dicembre 2025 alle 00:37

Il decimo 07 regna tranquillo, travolgente l’accademia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Accad. Sulcitana 5

Gialeto 1

Accademia Sulcitana : Grosso, Mattana (60’ Bilello), Piga, Orgiana (70’ Squicciarini), Lai, Mudu, Contu, Foddi, M. Piras (80’ Farci), Ruggeri (85’ Puddu), Cardia. Allenatore Loi.

Gialeto : Pilloni, Sciola (89’ Cozzuto), Zucca, Lai, Pinna, Cordeddu (61’ Ciccirello), Costorella, Pisu (80’ Cortis), Asuni (50’ Onnis), Serra, Zanda. Allenatore Desogus.

Arbitro : Atzei da Cagliari.

Reti : 12’ Mattana, 50’ Orgiana, 65’ Foddi, 66’ Pinna 74’ M. Piras, 81’ Farci.

L’Accademia inizia con intensità e va in vantaggio al 12’: Mattana trova un sinistro potente da fuori area che si infila sotto l’incrocio. Nella ripresa i padroni di casa aumentano i giri del motore e al 50’ Contu è protagonista di una splendida azione solitaria: serve un pallone perfetto a Luca Orgian,a che non sbaglia. Al 65’ il tris con Foddi, che sorprende il portiere su punizione deviata. Un minuto dopo Pinna accorcia le distanze per gli avversari, ma l’Accademia è padrona del campo: al 74’ M. Piras si avventar su una respinta e sigla il 4-1. All’81’ Farci chiude definitivamente i conti, ancora su iniziativa di Contu, mettendo il lucchetto alla partita. Allo scadere, un battibecco tra due giocatori porta l’arbitro a espellere entrambi. Finice 5-1 al comunale di Villa San Pietro. (t. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Milano Cortina 2026.

Il fuoco di Olimpia ha scaldato la Sardegna

Folla dappertutto anche nella seconda tappa, da Oristano a Cagliari: oggi la torcia è già in Sicilia 
Regione

Manager delle Asl: battaglia Todde-Pd per Cagliari e Sassari

Trattativa difficile: anche i dem  puntano alle aziende più grandi 
Roberto Murgia
Fano.

I paracadute si attorcigliano: due morti

La tragedia davanti a diverse persone: le vittime sono un 70enne e una 63enne 
La festa

«Il Campo largo? Lo abbiamo riunito noi»

Giorgia Meloni chiude Atreju: «Il Governo durerà fino al termine della legislatura» 
Diplomazia

Zelensky agli inviati Usa: «Rinunciamo alla Nato»

L’apertura in cambio del congelamento della linea del fronte (mantenendo il Donbass) 