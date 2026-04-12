Il Decimo 07 non sbaglia un colpo, il La Palma tiene il passo 

Decimo 07 2

Bariese 0

Decimo 07 : Monni, Uccheddu, Mura, Fiori, Pandori, Carta (70' Usai), Licciardó, Ledda (78' Marongiu), Spissu, Sitzia (65' Dib), Matta (60' Cabras). Allenatore Spini.

Bariese : Serra, Murru, G. Muceli, D. Muceli, Semino, Nicol, Lobina, Magari, Aversano, Piras, Fanni.

Arbitro : Porceddu di Cagliari.

Reti : 58’ Ledda, 65’ Spissu.

Con due reti nella ripresa il Decimo batte la Bariese e si conferma in testa alla classifica. Primo tempo molto spezzettato a causa delle continue interruzioni per gli infortuni dei giocatori della Bariese. Nonostante ciò, è un monologo del Decimo 07, che va vicino al gol con due conclusioni da fuori area: la prima di Licciardò, che apre il piatto dai 16 metri sfiorando il palo, la seconda è una meraviglia di Sitzia che, al volo da 20 metri, fa la barba all’incrocio dei pali. Si va al riposo sullo 0-0. La ripresa si apre sulla falsariga del primo tempo, con il Decimo 07 a fare la partita: ci prova Carta su punizione, ma Serra respinge. Al 13’ arriva il vantaggio: grande azione di Ledda che insacca all’incrocio dei pali dai 25 metri per l’1-0. Al 65’, palla in profondità di Licciardò per Sitzia, che serve l’ennesimo assist della sua stagione per il tap-in vincente di Spissu: è il 2-0. All’83’ la prima vera occasione per la Bariese, ma Monni è attento e para.

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