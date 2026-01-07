VaiOnline
Prima categoria.
08 gennaio 2026 alle 00:24

Il Decimo 07 non è più da solo in vetta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Decimo 07 perde in casa col Decimoputzu e viene agganciato in classifica dall’Accademia Sulcitana di Villa San Pietro a 34 punti.

Esito del match giocato a metà settimana assieme ad altre cinque partite della Prima categoria dal girone A al girone D. L’Accademia è passata a vele spiegate sul campo del Quartu 2000 vincendo per 5-0 con una doppietta di Orgiana e i gol di Cardia Mattana e Puddu. Un risultato abbastanza preventivabile sul campo dell’ultima in classifica. Un po’ meno pronosticabile la sconfitta interna del Decimo 07, che nell’ultimo mese ha rallentato non poco la marcia: il Decimoputzu ha vinto 0-1 con gol firmato da Perinozzi al 25’. Perinozzi, ricevuta la palla da Cossu, ha battuto il portiere Pisanu con un tiro imprendibile. Il Decimo 07 ci ha provato con Carta e Usai impegnando il portiere Ena con due grandi parate. Inutili anche gli attacchi nella ripresa. Nel terzo match vittoria per 3-0 del La Palma sul campo del San Vito, con la squadra cagliaritana che sale al quinto posto con 27 punti e i rivali che restano al centro della classifica con 19 punti.Nello stesso girone A domenica si giocano Sulcitana-Tertenia, Azzurra-Idolo, Bariese-Cardedu, Decimoputzu-Quartu 2000, Sarroch-San Vito, Gialeto-Ulassai, La Palma-Villagrande e Sestu-Decimo 07.

Nel girone B l’Atletico Masainas ha battuto in tarsferta il Villamassargia 2-1, mentre nel girone C il Fonni ha schiantato 3-0 la San Marco Cabras e nel girone D l’Olmedo è capitolato in casa con il Lauras 0-1. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Vento gelido dal nord, ecco l’inverno Nel weekend nuova perturbazione

Oggi temperature in salita, ma sono attese nuove nevicate 
Luca Mascia
Lotteria Italia

Jerzu può brindare al superfortunato da 1,5 milioni di euro

Nel borgo del vino caccia al vincitore «Un evento che strappa un sorriso» 
Roberto Secci
Il piano tra Nulvi e Ploaghe, la decisione del Consiglio di Stato

Super pale a Saccargia, il silenzio della Regione apre la strada al progetto

Ventisette torri alte 150 metri al posto di quelle attuali (più basse) 
E. Fr.
la strage di capodanno

L’Italia piange i cinque ragazzi

Ieri i funerali. Il papà di Chiara alla premier: «Niente omissioni» 
Bologna

L’assassino non doveva essere in Italia

Capotreno ucciso: a carico del 36enne croato un provvedimento di allontanamento 