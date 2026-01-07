Il Decimo 07 non è più da solo in vetta 

Il Decimo 07 perde in casa col Decimoputzu e viene agganciato in classifica dall’Accademia Sulcitana di Villa San Pietro a 34 punti.

Esito del match giocato a metà settimana assieme ad altre cinque partite della Prima categoria dal girone A al girone D. L’Accademia è passata a vele spiegate sul campo del Quartu 2000 vincendo per 5-0 con una doppietta di Orgiana e i gol di Cardia Mattana e Puddu. Un risultato abbastanza preventivabile sul campo dell’ultima in classifica. Un po’ meno pronosticabile la sconfitta interna del Decimo 07, che nell’ultimo mese ha rallentato non poco la marcia: il Decimoputzu ha vinto 0-1 con gol firmato da Perinozzi al 25’. Perinozzi, ricevuta la palla da Cossu, ha battuto il portiere Pisanu con un tiro imprendibile. Il Decimo 07 ci ha provato con Carta e Usai impegnando il portiere Ena con due grandi parate. Inutili anche gli attacchi nella ripresa. Nel terzo match vittoria per 3-0 del La Palma sul campo del San Vito, con la squadra cagliaritana che sale al quinto posto con 27 punti e i rivali che restano al centro della classifica con 19 punti.Nello stesso girone A domenica si giocano Sulcitana-Tertenia, Azzurra-Idolo, Bariese-Cardedu, Decimoputzu-Quartu 2000, Sarroch-San Vito, Gialeto-Ulassai, La Palma-Villagrande e Sestu-Decimo 07.

Nel girone B l’Atletico Masainas ha battuto in tarsferta il Villamassargia 2-1, mentre nel girone C il Fonni ha schiantato 3-0 la San Marco Cabras e nel girone D l’Olmedo è capitolato in casa con il Lauras 0-1. (ant. ser.)

