Il decimo 07 cala il poker e travolge la Gioventù Sarroch 

Decimo 07 4

Giov. Sarroch 0

Decimo 07 : Pisanu, Mereu (68' Mura), Uccheddu, Fiori, Boscu, Carta, Usai (80' Marongiu), Licciardó, Dib (70' Spissu), Matta (60' Cabras), Ledda (87' Fadda). Allenatore Spini.

Giov. Sarroch : Mina, Duarte, Andruetto, Stochino, Livesi, Meloni, Mura, Balistreri, Porcu, Giacoboni, Caffiero. Allenatore Falco.

Arbitro : Paulis di Cagliari.

Reti : 9' Carta, 22' Fiori, 68' Dib, 90' (r) Marongiu.

Con due reti per tempo, la capolista Decimo 07 supera la Gioventù Sarroch nel big match di giornata. La formazione di Spini parte fortissimo sin dai primi minuti e al 9’ passa in vantaggio: Matta serve in profondità un preciso pallone per Carta che segna. Il Decimo 07 continua a premere e al 22’ trova il raddoppio con un perfetto stacco di Fiori su calcio piazzato battuto da Usai. Nella ripresa il copione non cambia: al 23’ i padroni di casa calano il tris con un gran sinistro di Dib, bravo a superare un avversario e trafiggere il portiere sull’assist di Cabras. A fissare il risultato sul definitivo 4-0, al 45’, è Marongiu, glaciale dal dischetto dopo essersi procurato lui stesso il rigore, atterrato in area dopo aver superato due difensori. «Un’ottima prestazione da parte dei ragazzi - dice il direttore sportivo del Decimo 07, Maurizio Carta – Tre punti meritatissimi».

