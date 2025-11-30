VaiOnline
GIRONE A.
01 dicembre 2025 alle 00:26

Il decimo 07 cala il poker e travolge la Gioventù Sarroch 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Decimo 07 4

Giov. Sarroch 0

Decimo 07 : Pisanu, Mereu (68' Mura), Uccheddu, Fiori, Boscu, Carta, Usai (80' Marongiu), Licciardó, Dib (70' Spissu), Matta (60' Cabras), Ledda (87' Fadda). Allenatore Spini.

Giov. Sarroch : Mina, Duarte, Andruetto, Stochino, Livesi, Meloni, Mura, Balistreri, Porcu, Giacoboni, Caffiero. Allenatore Falco.

Arbitro : Paulis di Cagliari.
Reti : 9' Carta, 22' Fiori, 68' Dib, 90' (r) Marongiu.

Con due reti per tempo, la capolista Decimo 07 supera la Gioventù Sarroch nel big match di giornata. La formazione di Spini parte fortissimo sin dai primi minuti e al 9’ passa in vantaggio: Matta serve in profondità un preciso pallone per Carta che segna. Il Decimo 07 continua a premere e al 22’ trova il raddoppio con un perfetto stacco di Fiori su calcio piazzato battuto da Usai. Nella ripresa il copione non cambia: al 23’ i padroni di casa calano il tris con un gran sinistro di Dib, bravo a superare un avversario e trafiggere il portiere sull’assist di Cabras. A fissare il risultato sul definitivo 4-0, al 45’, è Marongiu, glaciale dal dischetto dopo essersi procurato lui stesso il rigore, atterrato in area dopo aver superato due difensori. «Un’ottima prestazione da parte dei ragazzi - dice il direttore sportivo del Decimo 07, Maurizio Carta – Tre punti meritatissimi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Molti sold out, pochi voli rimasti: «Tornare nell’Isola sarà difficile»

Il 20 e 21 dicembre aerei pieni, poi posti solo al mattino 
Sara Marci
Incidente

La tragica conta delle vittime sulla strada dimenticata

Il sindaco Seoni: «Nuoro ci dia i soldi per la sicurezza» 
Roberto Secci
Floris (FdI) a Bartolazzi: «Quale futuro per il centro SuperHando di Settimo San Pietro?»

«I minori autistici senza assistenza»

In Sardegna nessuna struttura per i malati, l’appello delle famiglie 
La storia

La famiglia del bosco nella nuova casa

Natahan trasloca e aspetta moglie e figli nel cottage offerto da un imprenditore 
Il giallo

«I miei genitori in un lago di sangue»

Marito e moglie di 74 e 68 anni uccisi a coltellate in casa, il figlio dà l’allarme 