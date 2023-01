Il decano dei negozianti tutto casa e bottega 

Fino al 1960 il lavoro nella macelleria di famiglia, poi la decisione di cambiare settore. «Ho aperto questo piccolo emporio nel 1965, avevo 26 anni», racconta ancora. «Ai tempi si lavorava bene, in tanti allevavano animali in casa e avevano un piccolo giardino. Ora si compra tutto al supermercato, spesso senza verificare la provenienza e la qualità. E mi piange il cuore quando vedo la nostra campagna abbandonata e incolta, lì dove un tempo c’era vita: si coltivavano le vigne, e in tanti avevano l’orto. Adesso non c’è più niente, l’agricoltore è un mestiere che nessuno vuole più fare, e non solo a Selargius».

Una vita scandita dai sacrifici, con i primi lavori a 11 anni: prima nel mattatoio di uno zio - ricavato nel cortile di casa come si faceva in quei tempi - poi nella macelleria con la madre. «Alcuni giorni andavo in campagna a lavorare con mio padre, lo aiutavo nei campi ma facevo anche l’allevatore, ai tempi si doveva fare di tutto e imparare un mestiere, ci si svegliava all’alba e si finiva la sera tardi», ricorda. «Che facesse freddo o caldo non importava, la sveglia suonava presto e si andava a piedi ovunque, e non c’era nessuno stipendio in cambio. Ma ricordo ancora la soddisfazione a fine giornata, quelli sì che erano bei tempi».

Sempre presente nella sua piccola bottega di mangimi e articoli per il giardinaggio in via Salvemini, aperta negli anni ’60. «Sono in pensione e ormai la titolare è mia figlia», racconta da dietro il bancone del suo negozio, «ma a casa mi annoio, preferisco servire i clienti anziché andare al bar».

Qualche acciacco c’è e le forze non sono più quelle di un tempo, ma la voglia di lavorare è la stessa di quando era ragazzo. Giovanni Paolo Atzeni, 83 primavere alle spalle e il traguardo degli 84 anni fra qualche mese, è uno dei commercianti più in là con gli anni di Selargius, forse il più anziano.

Vita di lavoro

L’amore per la città

Quartu, Quartucciu, Settimo e Monserrato per anni sono state le tappe fisse per lavoro. Con Selargius sempre nel cuore, quel piccolo paese diventato città. «È sicuramente migliorata, ma io resto affezionato a quei cortili di tante case campidanesi che ormai non esistono più. Ora ci sono dei palazzi, e ci sono troppe macchine per strada». Una delle poche abitazioni storiche che resiste è proprio quella dove Giovanni Atzeni è nato e cresciuto, incastonata in fondo al vicolo Villafranca - nel cuore del centro storico della città - che ora gli eredi vogliono rilanciare come casa museo in ricordo della famiglia Atzeni.

Dopo quasi sessant’anni di storia il piccolo emporio resiste. «Nonostante la crisi, praticamente stiamo lavorando per pagare tasse e bollette», ammette il pensionato, «ci salviamo solo perché il locale è nostro e non paghiamo un affitto». Ogni mattina arriva puntuale nella bottega di via Salvemini, sempre accanto alla figlia Emerenziana, che nel frattempo è diventata la titolare. E fra un cliente e l’altro c’è l’immancabile lettura dell’Unione Sarda. «Per me lavorare è un passatempo, cerco di aiutare per quel che posso e continuerò a farlo finché ne avrò le forze».

L’assistenzialismo

Di stare a casa, insomma, non se ne parla proprio. «Mi annoio, così come non mi è mai piaciuto andare al bar, anzi», precisa, «non so proprio cosa voglia dire stare seduto al tavolino di un locale. Ai tempi d’oggi invece c’è troppo assistenzialismo, molti sono abituati a riceve soldi senza far nulla e non conoscono il vero significato della parola sacrificio».

