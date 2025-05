Il debutto di Merz al Consiglio europeo: vertice su armi, migranti e commercio   

Bruxelles. Nel segno di riarmo e migranti, innanzitutto. Ma anche di mercato unico, politiche commerciali e competitività. È un asse a tutto campo quello che si è dispiegato tra Ursula von der Leyen e il cancelliere Friedrich Merz. Alla sua prima a Bruxelles il nuovo capo del governo teutonico ha potuto tastare con mano quanto fosse alta l'attesa per il ritorno di una Germania solida. «C'è un allineamento sulle priorità europee», è stato l'attestato del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che ha visto - come anche la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola il neo-cancelliere. Insomma, la falsa partenza in patria - con il flop al primo scrutinio per la sua elezione - non sembra aver inficiato sugli equilibri europei. Il leader tedesco ha visitato in 48 ore Parigi, Varsavia e Bruxelles, e sabato sarà a Kiev. Ad aiutarlo c'è anche un dato politico: Merz è del Ppe, ovvero del partito dominante in Commissione, in Parlamento e perfino nei consessi a 27. Senza contare che si tratta anche del partito di von der Leyen.

