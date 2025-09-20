VaiOnline
Diocesi.
21 settembre 2025 alle 00:13

Il debutto di don Zichi 

È tutto pronto a San Vero Milis per accogliere don Giacomo Zichi: sarà lui il nuovo amministratore della parrocchia Santa Sofia, anche se conserva l'incarico di parroco di Bauladu e di Tramatza. La cerimonia è in programma oggi alle 18. Don Zichi, 32 anni, celebrerà la sua prima volta da amministratore nel sagrato della chiesa parrocchiale. Prende il posto di don Ignazio Serra, che ha lasciato la provincia di Oristano diverse settimane fa per guidare la parrocchia Santa Teresa di Gesù a Gesturi e quella dell’Immacolata Concezione a Barumini. ( s.p. )

