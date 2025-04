Il debutto di Denny: «Sogno il Palio di Siena » 

Da bambino non avrebbe mai immaginato che un giorno avrebbe debuttato in una gara equestre nella regione del Palio di Siena, la Toscana, dove vive da quando aveva quindici anni.

Invece Denny Scalas, fantino 19enne di Monserrato, il suo debutto l'ha fatto il 23 marzo, alla riunione di Corse di Primavera a Fucecchio, provincia di Firenze. Montava Dalakani, cavallo di 6 anni. Si tratta di una gara importante poiché può aprire le porte al 44° Palio di Fucecchio, che si terrà a maggio. Sognano appunto il Palio di Siena.

La passione

Per ora lui si gode il debutto. «È stata un'esperienza indescrivibile, frutto di tanti sacrifici», dice, «un’emozione inspiegabile. Finalmente il primo obiettivo è stato raggiunto, l’ippica è la mia vita». Denny si alza alle 4,30 del mattino e va in scuderia un'ora dopo. Lo fa 7 giorni alla settimana, 365 all’anno. «Se vuoi diventare un fantino degno di nota, devi per forza fare molti sacrifici, lavorando con i cavalli in tutte le condizioni climatiche, ogni giorno dell’anno. Ma non mi pesa affatto, proprio perché l’equitazione è la mia passione e, come ho già detto, la mia ragione di vita».

Un amore che lo ha spinto a lasciare la scuola e la Sardegna per trasferirsi in Toscana (attualmente vive a Siena), con una tappa intermedia, di due mesi e mezzo in Inghilterra, patria dell'ippica, dove ha avuto l'opportunità di allenarsi con Stuart Williams, coach equestre molto conosciuto da quelle parti. Poi, forte di questa esperienza all'estero, ha deciso di tornare in Italia.

La vita a Siena

«Mi piace vivere a Siena, è una città accogliente, soprattutto per i fantini sardi, che qui vengono molto apprezzati anche per le tante vittorie in Piazza del Campo – dice -. Mi sono ambientato subito. La Sardegna? Ci torno poche volte per via dei miei impegni quotidiani, ma certamente mi manca come mi mancano i miei amici e la mia famiglia che quando può viene a trovarmi. Purtroppo in Sardegna non avrei avuto tante possibilità di emergere. L'ippica nell’Isola è in declino, e ciò spinge molti aspiranti fantini a trasferirsi altrove, spesso in Toscana, e non solo». Non vuole dirlo troppo ad alta voce, ma il suo sogno nel cassetto è quello di gareggiare al Palio di Siena.

Il sogno

«Ho ancora 19 anni e una strada lunga, perciò mai dire mai – sospira –. Se i miei sacrifici verranno ripagati da una partecipazione al Palio senese, sarò la persona più felice della terra. Intanto continuo ad allenarmi, poi si vedrà». Poi via ad allenarsi con i cavalli della scuderia, dove lavora con il veterano Francesco Caria. Con il pensiero di un debutto a Piazza del Campo che non lo abbandona mai.

