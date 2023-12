Il debutto delle giovani davanti al falò 

È una storia antica che si tramanda sempre nella piazza della chiesa di San Giovanni Battista, con un fuoco acceso attorno al quale danzano tutti i nurachesi. Ma non mancano arte, fede, cultura, tradizione e buon cibo. Sono “Le Notti di Santa Lucia” che, a Nurachi, hanno sempre segnato il debutto in società delle giovani ragazze, sa priorissa e is oberaias: le vere protagoniste della festa.

La tradizione

Una festa che da mesi prepara la Pro Loco, il Comune e la Leva del 2010 con il patrocinio della Regione. Si comincia sabato e domenica con i mercati degli artigiani che ogni anno attirano tantissime persone. Poi una mostra sull’arte della lavorazione dei “muccadoris”, degustazioni di piatti locali e balli sardi.

Il falò

Ma il momento più atteso è quello di martedì 12.La sera sa priorissa e is oberaias faranno il loro ingresso nella piazza della chiesa, accompagnate dalle bandiere dei comitati e da is goccius, le preghiere cantate. Il rito religioso si concluderà con l’accensione del falò in onore di Santa Lucia. Quest’anno sarà la 13enne Beatrice Ponti a indossare i panni de sa priorissa. Sarà accompagnata dalle sue amiche, Pamela Zucca e Nicole Frongia. «Spero nella partecipazione di tutti - racconta Beatrice - mi aspetto che i più piccoli possano vivere queste giornate come una vera festa, con molto entusiasmo».

Per diventare priorissa è sempre esistito un elenco conservato nella parrocchia, al quale i genitori possono iscrivere le proprie figlie, per un puro desiderio o per sciogliere un voto. Il nome della prescelta viene poi annunciato durante la messa dell’Epifania.

I ricordi

Sessantotto anni fa la priorissa fu Giuseppina Casu, aveva 21 anni: «Era il 12 dicembre 1955. Per realizzare la gonna avevo scelto il tessuto migliore. La piazza era gremita, avevamo ballato per tutta la notte davanti al fuoco. Con le amiche che avevo scelto come oberaias, Rosa Scalas e Celestina Lochi, andavamo ogni sabato in giro per le case per chiedere fiori freschi da poter porre ai piedi del simulacro di Santa Lucia. Avevamo il compito di tenere in ordine la cappella».

Stefana Murgia fu priorissa a 17 anni, nel 1979: «Ricordo di essermi arrabbiata con mia mamma che mi iscrisse contro il mio parere. Capii solo dopo che fu un momento molto ricco per me. Il paese collaborò tanto alla riuscita della festa, diverse famiglie ci prestarono i loro gioielli per sciogliere un voto».

Nel 1982 fu invece la volta di Barbara Meli, aveva 16 anni. «La mia investitura arrivò per sciogliere il voto che i miei genitori fecero in seguito ad un incidente ad un occhio accaduto a mio padre. Le mie oberaias erano Annalisa Pinna e Tiziana Lasiu». Simona Demelas invece nel 1994 aveva 18 anni: «È molto difficile spiegare l’emozione che si prova. Ho vissuto la festa insieme a Kety Tiana e Martina Masala. Ricordo che il simulacro rimase a casa mia per un anno, un fatto insolito dettato dalla fase di restauro della chiesa in quel periodo».

