Il debutto del Quartetto Kuss  domani sera al Teatro Lirico Un viaggio tra Mozart e Beethoven 

Un grande debutto: domani alle 20.30 (turno B) è in programma il sesto appuntamento della Stagione concertistica 2023 del Teatro Lirico che prevede l’arrivo a Cagliari, in formazione solistica, del Quartetto Kuss che suonarono insieme al Quartetto Vogler nel febbraio 2010. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 90 minuti circa, compreso l'intervallo.

Concettuali

Sul palco del teatro di via Sant’Alenixedda ci saranno Jana Kuss e Oliver Wille (violini), William Coleman (viola), Mikayel Hakhnazaryan (violoncello). La caratteristica distintiva della celebre compagine cameristica è sicuramente la creazione di programmi concettuali. Proponendo brani basati su temi comuni, il Quartetto, infatti, offre esperienze uniche sia ad un pubblico abituale sia ai nuovi ascoltatori.

Il programma

Il programma della serata cagliaritana di domani sera prevede l'esecuzione di Quartetto in Do maggiore “Delle dissonanze” K. 465 di Wolfgang Amadeus Mozart; Quartetto in do diesis minore op. 131 di Ludwig van Beethoven. Il primo violino e il secondo violino, Jana Kuss e Oliver Wille, suonano insieme da oltre trent’anni. Con i colleghi di lungo corso, William Coleman e Mikayel Hakhnazaryan, cercano di esplorare l’eterno muss es sein del quartetto d’archi, suonando con la “curiosità” che li contraddistingue. Grazie al supporto del Governo della Bassa Sassonia e “Musik 21”, negli ultimi anni il Quartetto Kuss ha commissionato quattro nuove opere per quartetto d’archi ai compositori Enno Pope, Aribert Reimann, Manfred Trojahn, Bruno Mantovani, Iris ter Schiporst, Johannes Fischer e Mark Andre. Ciò ha fatto nascere collaborazioni con istituzioni quali: Concertgebouw e Muziekgebouw di Amsterdam, Biennale di Parigi, Wigmore Hall di Londra, Suntory Hall di Tokyo.