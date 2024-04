Il debito sfonderà i 3mila miliardi 

Il debito scenderà solo dopo il 2026 e l’anno prossimo sfonderà, per la prima volta, il tetto dei 3.000 miliardi di euro per l'eredità di bonus edilizi e incentivi fiscali. È il quadro offerto dal Def 2024, «in linea con lo scenario programmatico della Nadef» e la «scelta prudenziale» di limare all'1% la crescita 2024, come spiega il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

Il Documento, che ha avuto la validazione dell’Ufficio parlamentare di bilancio grazie a stime considerate «accettabili», si limita al quadro tendenziale, senza indicare la direzione in cui il Governo intende muovere il quadro programmatico: questa arriverà in autunno col Piano strutturale di bilancio di medio termine dell'Italia. Ma ipotizzando che si vogliano confermare tutte le misure in vigore nel 2024 (inclusi i 14 miliardi del taglio Irpef) facendo leva solo sul deficit, senza tagli o nuove entrate, l'indebitamento per il 2025 risulterebbe al 4,6% del Pil (contro il 3,7% del tendenziale del Def, liberando spazi per circa 18 miliardi/20 miliardi).

