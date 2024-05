Il ddl sulle rinnovabili agita il Consiglio: commissioni da rivedere 

Domani si vota per eleggere i presidenti delle sei commissioni permanenti. Quindi, restano poco più di ventiquattro ore per stabilire quale partito dovrà guidare cosa. In realtà, uno schema di massima era stato definito nei giorni scorsi: tre presidenze al Pd (Autonomia, Cultura, Sanità), due al M5S (Bilancio e Urbanistica), una a Sinistra Futura (Attività produttive). Ora però è da rivedere per due ragioni: i malumori di Alleanza Verdi Sinistra che insiste per avere una presidenza, e soprattutto il disegno di legge della Giunta che vieta l’installazione di impianti da rinnovabili per diciotto mesi.

Scelte difficili

Il testo approvato dal governo regionale il 30 aprile sta rendendo letteralmente tormentata la scelta su chi dovrà governate il parlamentino delle Attività produttive (con competenza anche sull’Industria). La moratoria, infatti, sarà incardinata sicuramente nella quarta e nella quinta commissione, e – considerata la delicatezza del provvedimento – in maggioranza si ragiona sull’opportunità che a guidarle sia qualcuno riferibile ai partiti con le percentuali più alte, e soprattutto con grande esperienza. Così, se l’ipotesi Roberto Li Gioi (M5S) per Trasporti e Urbanistica non sembra in discussione, lo è eccome quella di Paola Casula (Sinistra Futura) per la quinta, dove, a questo punto, è presumibile l’approdo di un consigliere del Pd. Si vorrebbe evitare di di proporre un neoeletto anche perché sarà proprio il presidente della quinta ad assumersi la responsabilità di verificare tutti i passaggi consiliari del testo di legge. Ddl che nelle commissioni subirà sicuramente delle modifiche, probabilmente in linea con gli appunti evidenziati nei giorni scorsi dalle stesse forze di opposizione che prevedono l’impugnazione sicura, ma anche di alcune parti della maggioranza che avrebbero apprezzato una condivisione più approfondita prima del via libera in Giunta.

Il dialogo con Roma

Fonti vicine ad Alessandra Todde fanno comunque presente che la stessa presidente sia consapevole che la moratoria non può essere certo la via maestra, ma una sorta di “espediente” per guadagnare tempo. Cioè: il ddl sarebbe solo un pezzo anche piccolo di una grande operazione della Giunta contro l’invasione di pale e pannelli. In pratica, Todde avrebbe già pianificato la prossima mossa: avviare la negoziazione con il Governo per chiedere la definizione delle linee guida previste nell’articolo 20 del decreto legislativo del 2021 sulla promozione della produzione da fonti rinnovabili. Linee guida sulla base delle quali le Regioni dovranno individuare le aree idonee per l’installazione di impianti, e che però Roma non ha mai definito.

Se il Pd arriverà a presiedere la quinta commissione, dovrebbe rinunciare a una a scelta tra la prima, la seconda e la sesta. Possibile un passo indietro sull’Autonomia (dove sembrava destinato Salvatore Corrias) a beneficio di Diego Loi di Alleanza Verdi Sinistra. Mentre per Sinistra Futura si parla della guida di una commissione speciale da istituire come previsto dal regolamento. Alla questione rinnovabili Alessandra Todde farà riferimento anche nelle dichiarazioni programmatiche previste nella seduta del Consiglio in programma forse venerdì prossimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA