Il ddl Nordio è legge: via l’abuso d’ufficio 

Cancellato l’abuso d’ufficio e nuova stretta sulle intercettazioni. L'approvazione definitiva del ddl Nordio ha mostrato una maggioranza compatta: il provvedimento ha incassato alla Camera 199 sì, 102 contrari e nessun astenuto. Dopo giorni di liti e distinguo su vaccini e Ucraina, il via libera al disegno di legge presentato dal Guardasigilli è stato accompagnato dagli applausi di tutte le forze di centrodestra. E non solo: hanno votato a favore anche Azione e Iv. Dure le altre opposizioni: «Da oggi l'Italia è un Paese più ingiusto», ha commentato M5S. Per il Pd «è uno scalpo a danno dei cittadini».

Quadro generale

Gli interventi sulla giustizia non sono finiti. Tra Camera e Senato c'è un puzzle di provvedimenti in discussione che va dalla separazione delle carriere per i magistrati agli interventi sulle carceri. E su tutto il centrodestra vuole chiudere in fretta. Ma Avs parla di «un altro bavaglio», mentre Ordine dei giornalisti e Fnsi denunciano «il pericolo serio di far calare una cappa di silenzio sulle indagini». Nordio, dal canto suo, ha annunciato una nuova accelerata sulla materia: «Stiamo lavorando da tempo ad una riforma organica delle intercettazioni per dare un'attuazione radicale all'articolo 15 della Costituzione che indica nella segretezza delle conversazioni l'altra faccia della libertà. Le conversazioni sono libere intanto che sono segrete, come il voto».

Prossime mosse

A Palazzo Madama deve approdare adesso la proposta di legge del senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, che limita a 45 giorni la durata massima delle intercettazioni, mettendo così un freno alle proroghe da parte del gip su richiesta del pm. La norma interviene anche «sul sequestro di telefonini e smartphone - ha spiegato Nordio - che contengono non solo le conversazioni, ma l'intera vita delle persone». Il puzzle sulla giustizia comprende la norma contenuta nel ddl Sicurezza in discussione nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera che rende facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio della pena per le donne incinte o neomadri, una misura pensata per evitare ai più piccoli una vita in cella.

Questione carceri

Proprio i berlusconiani hanno annunciato un emendamento per tornare al rinvio obbligatorio, ma la Lega vuole tirare dritto: «Rispetto la posizione di Forza Italia - ha detto il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, leghista - ma per noi è un punto qualificante. Lo difendo a spada tratta». Nordio invece ha lasciato spiragli: «Sono cose di una delicatezza estrema - ha detto -. Ci rifletteremo, frigido pacatoque animo, e cercheremo di trovare una soluzione». Sempre il tema carceri è al centro di un decreto all'esame della commissione Giustizia del Senato. Anche su quello la Lega punta i piedi. La senatrice Erika Stefani ha annunciato un emendamento per escludere i reati gravi, come «terrorismo, riduzione in schiavitù, violenza sessuale di gruppo, sequestro a titolo di estorsione», dal programma di giustizia riparativa introdotto con la riforma Cartabia. La separazione delle carriere è invece all'esame della commissione Affari costituzionali alla Camera, «un sogno di Berlusconi», dice il deputato azzurro Alessandro Cattaneo.

