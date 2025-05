Il Da Vinci incontra l’Europa con due gemellaggi 

L’Europa incontra il Leonardo Da Vinci, grazie a due gemellaggi. A maggio, due gruppi di ragazzi, uno proveniente dalla Germania e l’altro dalla Spagna sono venuti in Ogliastra per uno scambio culturale. Due iniziative indipendenti, una un gemellaggio tra la terza DA del linguistico tedesco con un gruppo di ragazzi da una piccola cittadina vicino Norimberga, e l’altra tra la quarta DA e un gruppo di studenti di Maracena, nella provincia di Granada, per il progetto Erasmus +. Uno scambio di ospitalità che ha già portato i ragazzi ogliastrini in Germania in autunno e che ha l'obiettivo di dare opportunità di sperimentare la cultura, la lingua dei paesi delle lingue che studiano, come ha spiegato Marinella Pistis, coordinatrice della commissione scambi culturali e mobilità internazionale dell’istituto superiore. Gli ospiti internazionali hanno vissuto la giornata tipo dei ragazzi italiani, esplorato territorio e cultura dove la scuola ha messo insieme l’accoglienza con le attività formative con un focus sulle tematiche interculturali e le competenze della cultura democratica, base di tutti gli scambi. «Il punto di partenza per migliorare le nostre capacità di stare insieme», ha continuato la professoressa Pistis. Il gemellaggio è stato organizzato dalla docente di tedesco, Cristina Muggironi, e quella di inglese, Simona Serrau.

