Il custode delle anime dei morti in guerra 

«Amo il mio lavoro e voglio continuare a essere un punto di riferimento per spirito di servizio e senso del dovere. Una forma di rispetto verso i caduti che qui riposano e nei confronti dei parenti che ancora oggi vengono a trovare i militari morti durante la Seconda guerra mondiale o ricercano delle notizie su un avo disperso nei vari teatri di guerra».

A parlare è Angelo Tunis, dipendente a riposo del ministero della Difesa che per oltre quindici anni si è occupato della vigilanza e della gestione del Sacrario militare del Cimitero di San Michele. Una porzione della grande struttura comunale dove sono sepolti centinaia di soldati e ufficiali. Quello del capoluogo regionale è uno dei tanti siti gestiti dall’Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa: struttura del dicastero della Difesa che si dedica alla manutenzione dei cimiteri militari e alla gestione della banca dati dei caduti delle guerre.

Una missione

Una missione che ha sempre alimentato la motivazione di Tunis: «Il mio impegno va oltre la pensione. Continuo a potermi occupare della struttura e del suo funzionamento grazie a un accordo tra l’Associazione nazionale Carabinieri e il Comando militare della Sardegna. Collaborazione che consente di coltivare la memoria e le gesta degli uomini in divisa che hanno trovato la morte durante le azioni belliche che si sono sviluppate sull’Isola».

I racconti

Il custode del Sacrario ricorda con passione tanti episodi che si sono susseguiti nel corso del suo servizio: «Il rispetto per il ricordo di chi non c’è più e l’importanza dello scopo perseguito dall’amministrazione militare mi hanno sempre aiutato a dare il massimo e andare oltre direttive e regolamenti. In tante occasioni mi sono adoperato in prima persona, anticipando spesso anche del denaro, per sostituire i vetri del portale del Sacrario o per garantire lo stato di manutenzione del prato e delle altre strutture. Azioni che hanno permesso di essere sempre pronti alla celebrazioni delle ricorrenze. Ho sempre lavorato per il risultato». Gesti e attitudini riconosciute negli anni dai vari uffici del ministero della Difesa e che hanno sicuramente favorito il prolungamento di un servizio importante e utile a far funzionare il Sacrario anche lontano dalle ricorrenze ufficiali. Un risultato che Tunis rivendica: «Mi sarebbe dispiaciuto interrompere tutto con l’arrivo della pensione. Questa esperienza mi ha dato e continua a darmi tanto dal lato umano. In diverse occasioni mi sono messo a disposizione di parenti o eredi dei caduti aiutandoli nel disbrigo di alcune pratiche burocratiche o accompagnandoli all’aeroporto perché a rischio di perdere un volo per fare rientro a casa». Una storia di abnegazione che ha consentito di svolgere un servizio spesso dimenticato ma fondamentale per alimentare i valori che ispirano il funzionamento delle Forze armate. «Resto a disposizione del Comando militare e sono pronto ad andare avanti», conclude.

