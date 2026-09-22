Il custode della memoria del paese 

Ancora oggi risuonano dal campanile della chiesa di San Sebastiano di Elmas. Le campane, custodite in quella torre di pietra, hanno una particolare connessione con Cagliari. «Non tutti sanno che due di queste provengono dalla chiesa di San Francesco di Stampace», rivela Antonio Asunis, 99 anni, appassionato di storia e letteratura. Quell’edificio sacro purtroppo non esiste più: danneggiato da un fulmine e divenuto pericolante, fu demolito. «Quando si rese necessario sostituire le campane di Elmas, vennero acquistate all’asta da un assessore proprio quelle di San Francesco, poi cedute alla stessa cifra, al Comune. Tuttora sono lì».

Un secolo di vita

Una passione inesauribile per la lettura lo accompagna ancora oggi, alle soglie dei cento anni, che compirà all’inizio del 2027. La sua unica paura, quella di perdere la memoria, è rimasta un lontano timore. Circondato da centinaia di volumi, il signor Asunis sfoglia i suoi ricordi con una lucidità sorprendente. È autore di un libro sulla storia di Elmas, il Comune in cui è nato e risiede e al quale ha dedicato la sua vita. Ha ricoperto la carica di sindaco, subito dopo l’autonomia amministrativa del paese da Cagliari, e per quarant’anni è stato medico condotto. All’epoca era una professione molto diversa da oggi. Ci si occupava di tutto, persino delle medicazioni post-partum. «Sono arrivato ad avere fino a 2500 pazienti», ricorda. Le istantanee di un secolo di vita, riportano alla memoria momenti indelebili. Come quelli della guerra: il nylon dei paracadute scambiato per la seta ed utilizzato per fare le camicie, i frammenti dei proiettili delle contraeree. «Per fortuna Elmas non subì i danni che distrussero Cagliari, ma ricordo il rumore delle bombe». Nel secondo Dopoguerra gli italiani furono chiamati a scegliere tra Monarchia e Repubblica. Asunis non era ancora maggiorenne e non poté votare, ma partecipò come scrutatore. «C’era molta indecisione. D’altronde non si sapeva ancora che cosa volesse dire davvero “Repubblica”». E cita un’espressione in sardo, «Itta è sa Repubblica?», utilizzata per indicare qualcosa di difficile comprensione.

I libri e il giornale

Seduto nel divano, è circondato da libri. «Quelli che consulto di più sono le enciclopedie e la collana dedicata ai premi Nobel per la letteratura». Tra i volumi, uno è più consumato degli altri: «È quello del 1926, l’anno in cui vinse il Nobel Grazia Deledda. Sono appassionato delle sue novelle e colleziono anche quelle pubblicate dal vostro giornale». Sopra la scrivania ci sono alcune copie dell’Unione Sarda: «Fin da quando ero piccolo, a casa dei miei genitori, il giornale è sempre stato presente. Conservo tutti gli articoli dedicati alle chiese della Sardegna». Ricorda tanti particolari della sua intensa vita. «Non so quale sia il segreto. In parte conta quello che mangiamo. Anche la cultura e la passione per la lettura sono importanti». Forse è questo il suo vero segreto: non smettere mai di aver voglia di imparare.

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