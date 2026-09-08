Il custode del cuore della città 

Questi per lui sono i giorni più belli. I giorni in cui la “sua” chiesa si colora di fiori e del profumo della festa, quando pullula di persone e di incontri. Perché l’antica chiesetta di Santa Maria di Cepola, che in questi giorni festeggia Maria Bambina, è diventata casa per Raffaele Benone, 86 anni, custode volontario, prima per caso e poi per scelta. «Qui ho passato quasi tutta la mia vita», dice con gli occhi lucidi, «e qui, fino a che le gambe mi reggeranno, continuerò a stare».

Le visite guidate

Nel fuso di Cepola, il quartiere più antico della città, Benone abitava da ragazzo e qui, dopo una parentesi in un vicino quartiere, vive ancora oggi. Se non lo si trova in chiesa, basta suonare il campanello di casa sua e lui è subito pronto ad accompagnare chiunque lo voglia per una piccola visita guidata nel tempio. «Non si tira mai indietro», interviene la moglie Rita Puddu, 66 anni, «nemmeno se sta pranzando. Lui è sempre disponibile».

Le chiavi affidate

Custode per caso Raffaele Benone lo divenne nel 1964 quando aveva appena 20 anni. «Abitavo davanti alla chiesetta che era proprio malmessa», ricorda, «qui intorno era tutta campagna e poi c’era questa chiesa diroccata dove si stava festeggiando la festa dell’Immacolata. Due signore che organizzavano mi avevano chiesto se potevo aiutarle e così ho cominciato». Una breve parentesi prima di partire per il servizio militare. «Poi sono tornato e quelle signore della chiesa mi hanno dato le chiavi. Era l’aprile del 1974 e da allora non mi sono più mosso».

L’incontro della vita

Piano piano quella chiesa la rimette a posto: sistema l’altare e il cortile, porta statue e vasi recuperati da chissà dove, arredi che anche oggi si possono ammirare nel giardino. «Anche mia moglie l’ho conosciuta nella chiesa del Sacro Cuore da cui dipende la chiesetta, e l’ho portata subito qui». Sono sposati da 57 anni e hanno sette figli. Piano piano le cose cambiano. «Hanno fatto viale Colombo e la strada, qui un tempo c’erano molte case diroccate». Una missione, la sua. «Sono sempre a disposizione di tutti, sono custode volontario. Io ci sono per le scuole, per i convegni, per le iniziative. Suonano il campanello e dicono “C’è signor Benone? E io arrivo subito, perché questa chiesa è la mia vita». Trent’anni fa per il suo impegno gli era stato dato un attestato. «A me piace tenere tutto pulito». Ma intanto servono interventi di restauro. «Il parroco ha detto che devono un po’ risistemare, speriamo».Ai visitatori spiega la storia delle statue antiche dell’altare, Maria Bambina nella sacrestia, e mostra quell’attestato appeso al muro. «All’epoca me l’aveva consegnato l’assessora Ida Farci e mi ero commosso».

La vocazione

Anche ieri era lì, con l’abito delle grandi occasioni, ad assistere alla messa e alla processione con il simulacro di Maria Bambina. Ad aiutare come sempre, tutti quelli che sono arrivati nella “sua” chiesa.

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