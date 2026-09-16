Il custode dei tesori della Sardegna 

Da Monserrato ai grandi musei di tutto il mondo, con oltre quarant’anni trascorsi tra i reperti del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Mariano Zuddas, monserratino doc classe 1961, per oltre vent’anni ha scortato statue e reperti del patrimonio archeologico della Sardegna in Europa e in Asia. Ha insomma lavorato lontano dai riflettori per garantire la sicurezza dei tesori d’arte. Una memoria storica del museo e di un pezzo della storia recente della Sardegna.

Tante soddisfazioni

Zuddas entrò nel 1982 nei ranghi del Ministero per i Beni culturali e ambientali, nella Soprintendenza archeologica di Cagliari guidata allora da Ferruccio Barreca: «Sono stato fortunato, ho svolto un lavoro bellissimo che mi ha dato grandi soddisfazioni. Ricordo il professor Barreca, un uomo severo e mite allo stesso tempo, mi faceva sentire tra i primi nonostante fossi l’ultimo arrivato. Il mio primo giorno mi accolse con una frase che mi è risuonata nella testa per tutta la vita: «Farai un lavoro importante, dovrai tutelare le cose tutelate, mi disse».

I primi passi

Assegnato al Museo archeologico nazionale di piazza Indipendenza, iniziò dai servizi di vigilanza. Dalla metà degli anni ‘90 arrivano nuove responsabilità: il coordinamento del personale, la sicurezza, l’assistenza tecnica, gli allestimenti, la didattica e l’attività dell’ufficio mostre. Un percorso che gli ha permesso di conoscere dall’interno una delle istituzioni culturali più importanti dell’Isola. Proprio da quelle collezioni è partito anche un pezzo della Sardegna diretto verso musei e mostre in Italia e all’estero. «Per oltre un ventennio, in qualità di capo servizio, ho fatto parte dell’ufficio di gestione e del coordinamento del personale di vigilanza del museo. Ho potuto accompagnare opere e testimonianze dell’archeologia isolana in Europa e in Asia. Il museo di Cagliari è da sempre considerato tra i più importanti del Mediterraneo: al suo interno conserva ed espone oltre 4mila reperti a partire dall’età preistorica, fenicio e punica, passando per i romani e arrivando ai bizantini. Nel 2007 ho seguito fino a Valencia la statua del dio Bes rinvenuta a Bithia, odierna Chia. Era fragile, in arenaria, e la preoccupazione non mancava. Ma andò tutto bene».

In viaggio

Negli anni sono arrivate missioni a Roma, Venezia, Pavia, Halle, Monaco, Osnabruck, e San Pietroburgo, fino a Xi’an in Cina, dove nel 2016 seguì l’allestimento della mostra “L’oro del Mediterraneo”, con amuleti punici in osso e avorio di età punica, provenienti dal museo cagliaritano. «Anche Madrid con due sfingi tolemaiche in granito rosso, poi Singapore, Cambridge e, nel 2025 ancora la Spagna». Dopo 43 anni e mezzo di servizio e oltre 40 mostre, Zuddas può godersi la meritata pensione e guardare indietro negli anni: «Sono stato fortunato. Il mio lavoro mi ha dato tanto, più di quanto io abbia dato all’amministrazione».



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