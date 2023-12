Il Cus spegne la Sarlux 

CUS CAGLIARI 3

POL. SARROCH 1

Cus Cagliari : Calarco 5, Ambrose 15, Marinelli 12, Kindgard 3, Busch 18, Miselli 13, Menicali 5, Vitali, Enna, Muccione, Durante. N.e. Ammendola, Sanna, Sartirani. Allenatore Ammendola

Sarlux Sarroch : Ciupa 11, Sideri 11, Romoli 25, Pisu 3, Fortes 8, Fabroni, Mocci, Leccis, Curridori, Ntotila, Agostini. N.e. Cistiano, Beghelli, Giaffreda. All. Giombini

Arbitri : Grassia (Roma) e Faia (Cagliari).

Parziali : 18-25, 25-18, 25-22, 25-22

Una festa. Una grande festa per le 1630 persone che hanno affollato il PalaPirastu, e che hanno accettato il regalo offerto da Cus Cagliari e Sarlux Sarroch, protagoniste del primo derby isolano della serie A3 di volley. Ha vinto il Cus Cagliari (3-1 in rimonta) che balza al quarto posto che vale l’accesso alla Coppa Italia (il 10 gennaio a Mantova). A testa alta Sarroch, un bel passo avanti rispetto alla partita persa con Brugherio. Ma soprattutto uno spettacolo che ha appassionato le due tifoserie, unite negli applausi e anche nelle gradinate. Il coach del Cus Cagliari, Ammendola, ha riconosciuto la capacità dei suoi giocatori «di operare il break nei momenti decisivi, facendo valere la fase difensiva». Giombini, coach del Sarroch, ha individuato i momenti critici che hanno deciso la partita e «le troppe palle facili che abbiamo concesso per noi fatali». Due giocatori su tutti. Il capitano della Sarlux, Riccardo Romoli, devastante in ogni zona del campo, quando nel primo set è stato chiamato in causa anche dalla seconda linea. Matteo Miselli ha preso per mano il Cus quando è entrato sul 10-14 del terzo set. Da quel momento ogni palla che passava dalle sue parti diventava oro.

La partita

Sin dai primi scambi si è capito che non sarebbe stata una partita come le altre. Ritmo a mille, Sarroch indiavolato. Romoli va giù duro, Calarco non è al meglio, ma si intuisce quale sarà l’arma in più del Cus, il muro di Ambrose. Intanto la Sarlux capitalizza anche gli errori avversari (13) e chiude il primo set. Il secondo va avanti a strappi, break del Cus con Marinelli, Kindgard e Menicali, sinchè due battute di Ambrose mandano in tilt Ntotila (a proposito di palle facili concesse) e si torna in parità. Terzo set, Sarroch scatta e va sul 14-10, Ammendola gioca la carta Miselli e tutto cambia, sul 20-20 ci vogliono le invenzioni di Busch e il muro dello schiacciatore emiliano per portare avanti il Cus. Che scappa nel quarto set (6-2) ma viene raggiunto da Fortes: 11-11, si va punto a punto. Sul 20-20 servono due video check per assegnare il punto al Cus, che scappa e chiude con Busch.

