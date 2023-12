Il Cus si smarrisce dopo un match-point 

Una vittoria gettata via. Il Cus Cagliari torna da Brugherio con una sconfitta che ha quasi del surreale. Contro la Gamma Brugherio, penultima in classifica, la squadra di Ammedola ha perso 3-2 (21-25, 20-25, 27-25, 28-26, 15-9) una partita che nel terzo set era praticamente vinta. In vantaggio due set a zero, 23-20 nel terzo, match point sul 24-23, è stata rimontata perdendo ai vantaggi, ad ancora ai vantaggi è stata superata nel quarto. Nel tie break il punteggio finale dice tutto, Brugherio è partita forte, 5-1, e non è stata più raggiunta.

La gara sembrava segnata. Il Cus ha giocato, e vinto, i primi due set con padronanza ed efficacia. Il Brugherio, formazione Under 21 di eccellente livello, ha contrastato sinché ha potuto. Poi il calo avversario ha moltiplicato le forze. Resta una costante: il Cus Cagliari continua a perdere i set che si allungano ai vantaggi, anche quando ha la possibilità di chiuderli. Primo set, equilibrio sino all’11-11, il muro Busch-Marinelli è la prima avvisaglia della fuga, la battuta di Kindgard mette in crisi i lombardi. Nel secondo set sul 14-14 riparte l’assalto per il 2-0. Terzo set, si rompe il motore, il Cus non sembra forzare ma sul 23-20 sembra fatta. Non è così, Brugherio la riapre. Nel quarto è una corsa ad inseguire per il Cus che aggancia gli avversari sul 24-24. Ma le forze finiscono in quel momento. Il tie break è senza storia. Ammedola, dovrà lavorare su due fronti. I set persi ai vantaggi e quell’inspiegabile quinto set. (m.ca.)

