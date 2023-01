Il Cus si ferma sul più bello 

Tre possibili punti si riducono a uno. La rimonta avversaria rende amarissima la prima gara del nuovo anno per il Cus Cagliari. I ragazzi di Simone Ammendola, in vantaggio di due set (22-25, 20-25) nello scontro diretto con l’Armundia Virtus, a Roma, hanno avuto l'occasione di chiudere la contesa in tre soli parziali e di staccare i capitolini nel gruppo G di B maschile. Un epilogo ribaltato dal 25-23 messo a referto dalla Virtus nel terzo parziale. Il vero e proprio spartiacque di una battaglia vinta al tie break dai romani (25-20, 15-10), che ora hanno un punto di vantaggio in classifica sui rossoblù (quarti a 26). La lotta per i playoff è sempre più incerta.

Le note negative

In un dodicesimo turno che vedrà la capolista Sarroch scendere in campo oggi alle 16.30 in casa della Lazio, per andare a caccia della dodicesima vittoria consecutiva, crolla invece ancora una volta la Stella Azzurra. Nel lunch match giocato nel palazzetto del Campobasso, seconda forza del girone, i sestesi si arrendono in tre set (ed è la nona volta in stagione), rendendo così sempre più profonda la voragine che li separa dalla zona salvezza. In B1 femminile, intanto, è un sabato da dimenticare anche per il Capo d'Orso. Le ragazze di coach Antonio Guidarini non riescono a riscattare il ko subito nell’ultima gara del 2022 ed escono sconfitte per 3-1 (25-22, 23-25, 25-9, 25-21) anche in casa della Pro Patria. Restano quindi 14 i punti delle “orsette" nel gruppo B, quattro in più della San Paolo, a riposo nel dodicesimo turno appena disputato.

Riscatto Alfieri

In B2 femminile, invece, festeggia l'Alfieri, tornato a sorridere dopo la sconfitta con il Villa Cortese grazie al bel 3-1 (25-23, 11-25, 25-11, 25-18) ottenuto nel derby contro La Smeralda Ossi. Passate in vantaggio nel primo set, le rossoblù hanno subìto il tentativo di rimonta avversario, prima di dilagare definitivamente negli ultimi due parziali. Per le cagliaritane si tratta del settimo successo stagionale in un gruppo C che le vede agganciate al treno playoff grazie ai 22 punti conquistati finora.