Il Cus si è svegliato al momento giusto 

L’avventura del Cus Cagliari nei playoff della A3 di volley continua. La sensazione è che davanti a una montagna da scalare (San Donà è arrivata ai playoff da prima in classifica) i giocatori ci credessero sin dal primo punto. Per l’atteggiamento, per la serenità nel rimediare a un set (il secondo) praticamente non giocato, perso il quale poteva rompersi l’incantesimo.

Pochi minuti dopo l’ultimo punto, Ernesto Rascato quasi in lacrime si è avvicinato al coach Simeon e lo ha abbracciato. «Mister, grazie della fiducia». Solo in un’altra circostanza era partito nel sestetto iniziale (tre set con Savigliano), sabato è stato il suo momento, è partito titolare ed è stato decisivo. «La forza del gruppo è proprio in questi gesti», afferma Simeon, sfinito più dei suoi giocatori, «hanno tirato fuori le migliori energie nel momento giusto dopo una prima fase appena sufficiente. Il nostro gioco ha sorpreso il San Donà, forse non si aspettava di trovarci così determinati e concentrati».

In semifinale il Cus Cagliari incontrerà una tra Lagonegro e Modica, in parità dopo due partite. Si decide mercoledì alla bella, in Basilicata.

Sarroch da applausi

Probabilmente era attesa una stagione diversa, ma è doveroso rimarcare l’impegno e la volontà di arrivare almeno alla bella con Acqui Terme che ha vinto la doppia sfida. Sabato, come all’andata, Sarroch ha dato tutto, è stato a un passo da gara3, gli avversari hanno fatto valere il diverso peso specifico sotto rete con gli assi Petras e Botto, oltre Cester (non una sorpresa) estratto dal cilindro a partita in corso.

RIPRODUZIONE RISERVATA