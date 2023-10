il cus si arrende all’ostico belluno 

La prima volta del Cus Cagliari in A3 è segnata da una sconfitta per 3-0. A Belluno, contro il Volley Belluno, ha conosciuto la durezza della categoria perdendo 25-20, 25-21, 25-19. Aveva avvertito il coach Simone Ammendola. I veneti puntano al salto in A2, con innesti di peso, dallo schiacciatore polacco Bucko, ad altri giocatori provenienti dalle categorie superiori, come Schiro.

La costante dei tre set giocati dal Cus Cagliari è il calo nella parte finale quando Belluno ha accelerato scrollandosi di dosso gli universitari. Per tre quarti di ognuno dei tre set, ed è l’elemento da valutare positivamente, il Cus è rimasto incollato portandosi anche in vantaggio. Come nel primo set, dopo l’emozione iniziale e l’errore nella prima battuta, ha agganciato Belluno sul 12-12 (attacco di Calarco) restando avanti sino al 16-15. Stesso andamento nel secondo, si va punto a punto, il Cus tenta un mini allungo sul 12-10, viene agganciato (14-14), i veneti replicano la serie di battute che consentono il break. Nel terzo set il Cus insegue, resta in scia sino al 19-16. Si chiude con il video check che sancisce l’out sull’attacco di Marinelli.

«Abbiamo perso con la squadra favorita per la promozione - commenta Ammendola - ma prendiamo ciò che di positivo è emerso in questa partita e che i numeri nascondono. E pensiamo subito a domenica prossima». (m. c.)

