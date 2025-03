il Cus sconfitto dalla cenerentola 

Stavolta il Cus Cagliari l’ha combinata grossa. Nella penultima giornata della regular season della serie A3 di volley è stato battuto a Brugherio per 3-2 (21-25, 25-20, 17-25, 25-17, 20-18) dall’ultima in classifica che ha vinto la prima partita del campionato. Perdere con il Brugherio non è un fatto scandaloso: la formazione lombarda, costituita prevalentemente da Under 19 di belle speranze, ha sempre dato battaglia e costretto l’avversario di turno a non perdere mai la concentrazione. Probabilmente la squadra del coach Simeon, matematicamente qualificata ai playoff, non si aspettava di restare in campo quasi due ore e mezza e di dover raccogliere, tardivamente, tutte le forze per annullare sei match point al tie break. Ma a quel punto i Diavoli Rosa del Brugherio avevano moltiplicato energie ed entusiasmo, chiudendo al settimo match point complice un attacco out di Marinelli. Anche il Cus ha avuto un match point sul 17-16, non sfruttato con una battuta out (pochi centimetri) di Menicali. Ma in precedenza, sempre nel quinto set, si era fatto male da solo. Avanti 10-9 aveva spedito in rete due battute e un attacco lanciando sorpasso e fuga del Brugherio. Non i soli errori nel concitato finale, dove la difesa ha arginato quasi tutto ma le conclusioni sono state più volte imprecise, una manna per gli avversari.

Simeon mette in campo Busch nella rotazione iniziale, Gozzo è in panchina. Nel primo set il Cus va a +8, viene raggiunto sul 21-19 ma chiude agevolmente con una veloce di Menicali. Nel secondo i rossoblù risalgono dal -6, il punto del pareggio (19-19) viene ripetuto perché non è chiaro se sull’attacco lombardo c’è il quarto tocco o il tocco a muro del Cus. Sta di fatto che Menicali manda out la successiva battuta, la ricezione si prende una pausa e si va in parità. Il Cus vince nettamente il terzo, perde nettamente il quarto, sino al fatale tie break.

Cus Cagliari : Galdenzi 10, Ciardo 6, Menicali 13, Marinelli 17, Busch 11, Rascato, Chialà, Zivojinovic, El Moudden (L), Gozzo 1, Biasotto 18. N.e. Piludu. Allenatore Simeon.

