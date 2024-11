Il Cus scivola in casa 

Cus Cagliari 0

Lanusei 1

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillittu, Melis (11’ st N. Asunis), Piroddi, Caddeo (46 st Zucca), Fiori, Salaris, Siddu, Puddu (30’ st Baldussi), Soru (11’ st Perra), Profumo, Serra. In panchina: Follese, Bisoffi, D. Asunis, Balloi, Loddo. Allenatore: Laltieri.

Lanusei (4- 2-3-1) : Morillas, Etoh (8’ st Lorenzo Loddo), Troyes, Silva, Prieto, Caredda (7’ M. Usai), Federico Usai, Arras (42’ st Sylla) Menezes Trinidade, Deiana, Martins. In panchina: Francesco Usai, Gomes, Luca Loddo, Migali, Puddu, Spina. Allenatore: Piras.

Arbitro : Rosati di Olbia.

Rete : 4’ st Martins.

Note : ammoniti, Salaris, Piroddi, Deiana, Menezes Trinidade, Loddo, Etoh. Recupero 5’ pt- 6’ 2t. Spettatori 150 circa.

Il Lanusei si aggiudica lo scontro al vertice contro il Cus Cagliari a Sa Duchessa e mantiene la vetta della classifica. Decisivo Martins. Entrambe le squadre sono rimaneggiate, ma sono soprattutto le assenze del Cus, privo nella linea mediana del campo del fosforo di Baldussi e Kramarenko, a pesare maggiormente sul risultato finale.

Il Lanusei parte con un pressing asfissiante e, al 9’, si fa vivo dalle parti di Pillittu: diagonale di Martins da destra, palla di poco alta. Ma, al 20’ è il Cus a mordersi le mani: Piroddi entra in area, viene ostacolato, l’arbitro indica il dischetto. Serra si incarica del rigore, calcia alla destra di Morillas, il portiere para. Non basta: l’arbitro vede Morillas superare la linea di porta e fa ripetere il rigore, ribatte Serra, stesso angolo e nuovo volo del portiere ospite, riflessi eccezionali i suoi. Il Cus si affida ad uno schema semplice ma efficace, lanci lunghi ad innescare le punte: su uno di questi, al 25’, Serra vola verso la porta avversaria, Morillas esce e commette fallo per bloccarlo, viene ammonito ma si salva. Al 44’ il Cus fallisce un gol elementare: Soru è solo in area piccola ma calcia sul fondo.

Nella ripresa, al 4’, il Lanusei trova il gol decisivo: Deiana serve Martins sulla destra, diagonale rasoterra di rara precisione da posizione decentrata, palla in rete per lo 0-1. Il Cus tenta di reagire, ma né Siddu, incornata alta al 20’, né Piroddi, botta troppo centrale in pieno recupero, trovano il pari.

RIPRODUZIONE RISERVATA