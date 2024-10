Il Cus rompe l’equilibrio 

Pol. Sarroch 0

Cus Cagliari 3

Sarlux Sarroch : Sarlux: Dimitrov 19, Curridori 3, Lusetti 1, Pilotto 6, Mocci (L), Chiapello 9, Nasari 3, Meschiari 7, Rossi 5, Pisu. N.E. Leccis, Giaffreda, Romoli. All. Camperi.

Cus Cagliari : Bristot 2, Galdenzi 8, Ciardo 3, Menicali 11, Marinelli 7, Rascato, Zivojinovic, El Moudden (L) , Gozzo 16, Biasotto 12. N. Piludu, Chialà. All. Simeon.

Parziali : 26-28, 26-28, 24-26

Sarroch. Lo spettacolo è servito. La prima giornata della serie A3 di volley e il primo derby tra Sarlux e Cus Cagliari regalano momenti di bel gioco e di emozioni anche nel pubblico che ha affollato il Palazzetto di Sarroch, senza lesinare applausi a beniamini e avversari. Tre set a zero per il Cus, tutti vinti ai vantaggi ma con andamento mai uguale. Ed ugualmente emozionanti dove bastava una palla giocata diversamente o un pizzico di fortuna in meno (o in più) per cambiare il corso della partita. È un derby, e come tale fa storia a se, ma ciò che è parso evidente è che il Cus Cagliari è più avanti nelle operazioni di amalgama rispetto alla Sarlux che dal canto suo ha mostrato capacità di recupero e di restare nella partita a tratti sorprendenti. Il coach rossoblù Simeon può essere soddisfatto di risultato e prestazione, Camperi, da parte del Sarroch lo è certamente meno, per il risultato e per qualche meccanismo da perfezionare.

Il Sarroch paga numerosi errori in battuta soprattutto nel primo set, il Cus proprio nella battute ha costruito la sua vittoria, mettendo in crisi la ricezione avversaria e con manovre che non hanno offerto punti di riferimento alla Sarlux, aggrappata, nella prima parte agli attacchi di Dimitrov.

Testa a testa nel primo set, l’ace di Menicali lo chiude al quarto tentativo. Nel secondo il Cus sale a +7 grazie a un parziale di -9-2 che lo porta sul 17-10. Camperi gioca la carta Curridori che si dimostra vincente sin dai due aces iniziali. L’aggancio sul 22-22 (attacco out di Marinelli) e il sorpasso, 24-22 con Meschiari e Pilotto. Ma il Cus non ci sta e passa grazie a una battuta a rete e un muro out. Emozioni anche nel terzo set, altro arrivo in volata, la decide ancora Menicali, il capitano, con un muro vincente.

