Il Cus riprende il Lanusei 

Cus Cagliari 1

Lanusei 1

Cus Cagliari (4-4-2) : Fa, Prefumo, Asunis (27’ st Caddeo), Flores (8’ st Salaris), Baldussi, Piroddi, Ligas, Fiori, Nepitella, Dessena (8’ st Puddu), Siddu (8’ st Matromarino). In panchina: Pau, Salaris, Pruner, Soru, Asunis, Ruggiero, Puddu, Caddeo, Mastromarino. Allenatore: Meloni.

Lanusei (4-4-2) : Trovato, Ekongue, Soumahoro, Makangu, Ferrareis, Pugliese, Prieto, Kangudia, Parisi (32’ Melis), Ferrer (24’ st Batantou), Baraye (32’ st Melis). In panchina: Batantou, Fofana, Costarella, Denis. Allenatore: Giordano.

Arbitro : Meloni di Carbonia.

Reti : 31’ pt Baraye, 41’ st Fiori.

Note : ammoniti Prefumo, Dessena, Puddu. Recupero 5’ pt, 5’ st. Spettatori 80 circa.

Il Cus Cagliari riaggancia sull’1-1 nel finale un ottimo Lanusei. La squadra ogliastrina si presenta a Sa Duchessa con un piano chiaro: pressing asfissiante sui difensori in uscita e gabbia sulla fonte di gioco Baldussi.

La cronaca

La gara si anima all’alba: al 3’, Dessena allarga troppo il braccio su un lancio dalla trequarti senza pretese, l’arbitro indica il dischetto, Ferrer calcia alla destra di Fa, balzo felino del portierino classe 2006, rigore parato. Il Lanusei gioca meglio e viene premiato al 31’: Ferrer mette a centro area, irrompe Baraye che batte Fa. Poi triangolo di prima intenzione tra Ligas e Baldussi, palla per Asunis che mette in rete ma l’arbitro annulla per fuorigioco inesistente.

Nella ripresa il Lanusei riparte bene: al 3’ Parisi calcia d’esterno, palla di un soffio sul fondo. Ma il Cus, pur senza brillare, non demorde e lentamente conquista campo.L’attimo decisivo al 41’: Mastromarino si procura d’astuzia una punizione e si incarica di batterla: palla in area piccola, irrompe Fiori in mischia e pareggia. Al primo minuto di recupero sempre Fiori sfiora il gol da tre punti.

