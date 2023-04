Il Cus rinasce a Selargius 

Selargius. I derby, si sa, sfuggono spesso a ogni pronostico. E quello andato in scena ieri al PalaVienna tra Techfind e Cus Cagliari non ha certo fatto eccezione. Penultima e a secco di vittorie da oltre un mese, la squadra universitaria ha dominato la gara dal primo all’ultimo possesso, vincendo di 23 lunghezze (73-50) e Selargius e ipotecando la partecipazione ai playout di A2 Femminile. Sconfitta netta ma (quasi) indolore per un San Salvatore parso in debito d’ossigeno: i ko delle dirette concorrenti Umbertide e Savona spalancano infatti le porte dei playoff per il terzo anno consecutivo.

san salvatore s. 50

cus cagliari 73

Techfind Selargius : Aispurua 4, Mura 8, Granzotto, Ceccarelli 14, Srot 10, Pandori 7, Pinna 3, Vargiu 2, Valenti ne, Corongiu 2, Poddighe. Allenatore Righi

Cus Cagliari : Puggioni 5, Caldaro 7, Giangrasso 5, Stawinska 16, Striulli 12, Paoletti 14, Venanzi ne, Brun ne, Saias 3, Gagliano 11, Tradori ne, Usai. Allenatore Xaxa

Parziali : 11-20; 21-34; 37-49

Cronaca

Fin dalle prime battute è il Cus ad averne di più: la squadra di Xaxa protegge bene il pitturato e trova una straripante Paoletti in uscita dalla panchina: la guardia ex Civitanova infila due triple consecutive che valgono il primo allungo sul +6 alla metà del primo quarto. Selargius si accende solo a tratti, e al 10’ deve già inseguire 9 punti. Il gap cresce nel prosieguo: le cussine liberano bene le lunghe vicino a canestro, mentre le padrone di casa sbagliano a ripetizione da fuori. Stawinska sale di colpi (alla fine sarà la migliore in campo) e permette alle sue di tornare negli spogliatoi forti del +13.

Dopo la pausa il San Salvatore prova a cambiare passo, ma viene sempre rispedito indietro. Stawinska continua a giganteggiare, e dopo aver mantenuto le distanze al 30’, il Cus scappa via e dilaga per la quinta vittoria in stagione. La stagione più tormentata degli ultimi anni può ancora riservare un epilogo felice.

Le dichiarazioni

Xaxa esulta: «La miglior prestazione dell’anno, perché rispetto ad altre gare siamo riusciti a essere continui per tutti i 40 minuti», commenta, «la vittoria non mi sorprende: la nostra è una squadra con dei valori e che lavora bene ormai da mesi. Ora però la concentrazione deve restare altissima». Mastica amaro Righi: «Non ci siamo praticamente presentati in campo», sottolinea, «la squadra ha mostrato un atteggiamento sbagliato senza riuscire a correggerlo in corso d’opera».



