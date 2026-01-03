VaiOnline
Volley A3 maschile.
04 gennaio 2026 alle 00:12

Il Cus ridà vita all’Acqui 

I piemontesi, reduci da 4 ko di fila, travolgono i cagliaritani 

Acqui Terme 3

Cus Cagliari 0

Negrini CTE Acqui : V olpara (L), Bellanova 1, Dotta 7, Carrera, Botto 14, Petras 18, Esposito 7, Carpita, Sarasino 2. N.e. Argenta, Garrone, Guastamacchia, Assalino, Trombin. All. Serafini.

Cus Cagliari : Agapitos 9, Zanettin 6, Biasotto 9, Muccione, Luisetto 9, Sciarretti 2, Basso (L), Truocchio 5, Soru, Galiazzo 4, Folguera 2. N.e. Piludu. All. Simeon.

Parziali : 25-21, 25-22, 25-21.

Il Cus Cagliari aveva una parola d’ordine, evitare di rianimare l’Acqui Terme. Non è stato così: nella prima giornata di ritorno della A3 di volley esce sconfitto 3-0 dalla trasferta piemontese. E dire che la squadra del coach Simeon aveva avuto una grande iniezione di fiducia dal derby di domenica scorsa, ma ha fatto i conti con le assenze di Menicali e Gozzo rimasti in Sardegna. L’Acqui Terme aveva perso le ultime quattro partite senza rimediare un solo di set, tanto da far saltare la panchina di Totire e indurre Serafini a lasciare Savigliano per cambiare provincia. Così ha battuto il Cus per la seconda volta in quindici giorni.

Il match

Tre set in fotocopia, punto a punto, sporadici vantaggi minimi e nel momento di allungare ecco puntuali gli errori che rimettono in gioco gli avversari. Per giungere poi al blackout in dirittura d’arrivo.

L’opposto di Acqui Terme Argenta resta in panchina e sembra un segnale per il Cus, che recupera quattro punti (12-12) nel primo set e prosegue a braccetto. Due punti del risorto Petras e un attacco in rete di Agapitos regalano ai piemontesi il primo set vinto dopo quattro partite a secco di parziali. Nel secondo il Cus mette la testa avanti poi insegue, recupera tre punti e sul 20-20 si ferma. Non va diversamente nel terzo, con le squadre ancora appaiate sul 20-20. La battuta a rete di Zanettin è il segnale della resa, il muro avversario fa il resto sino all’ultimo attacco out del Cus.

Sarroch

Il turno di riposo è costato la zona playoff alla Sarlux. Con la seconda di ritorno a ridosso della prima, la squadra di Denora Caporusso torna in campo domani sera (Palazzetto di via Giotto alle 20,30) per affrontare proprio l’Acqui Terme. Sarroch è reduce da due sconfitte di fila e dall’incoraggiante prova nel derby. Al contrario i rivali arrivano rivitalizzati dalla vittoria sul Cus, che a sua volta riposa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

