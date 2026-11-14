Selargius 1

Cus Cagliari 2

Selargius (4-3-3) : Galasso; Bandinu, Palmas (39’ st Álvarez), Salis, Cellini; Rinino (23’ st Cossu), Ragucci (42’ st Massoni), Melis (16’ st Keita); M. Saba, Reginato (3’ st Lepore), Pisano. In panchina Congera, Cau, A. Saba, Pibiri. Allenatore Prastaro.

Cus Cagliari (4-2-3-1) : González; Fanni, Biondi, Angiargia, Piroddi; Asunis, A. Salaris; Porcedda (36’ st Lampis), Murtas (33’ st Flores Kramarenko), Farris (23’ st Rosa); Balloi (11’ st Onnis). In panchina Murru, Molinas, Pruner, Ferru, V. Salaris. Allenatore Lantieri.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Reti : nel primo tempo 15’ M. Saba; nella ripresa 7’ Farris, 29’ Onnis.

Note : espulso Keita al 45’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Piroddi, Palmas, Salis, Rosa. Recupero 2’ pt-4’ st.

Selargius . Il Cus Cagliari passa anche a Selargius, ottiene la terza vittoria consecutiva e allunga a otto la striscia di risultati utili di fila. Per gli universitari è un successo di valore, anche per la gestione generale dei 90’, per i granata sconfitta che prolunga il momento no (un mese senza successi).

Gol a freddo

Il quarto d’ora iniziale è molto spezzettato. Ma la prima occasione è il gol dell’1-0: cross di Pisano, Matteo Saba calcia e colpisce il compagno Reginato ma il rimpallo gli torna addosso e segna con la spalla. Il Cus ha poi due grosse occasioni per il pari, al 22’ su cross da destra Piroddi controlla e appoggia per il tiro alto di Murtas, passa un minuto e Porcedda si invola da metà campo fino in area ma solo davanti a Galasso spedisce altissimo. Ancora gli ospiti al 25’, angolo da destra prolungato da Fanni e Biondi gira alto. Il Cus va a un passo dal pareggio al 35’, con un destro piazzato di Murtas salvato sulla linea da Salis a Galasso battuto.