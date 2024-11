Il Cus rialza la testa 

Cus Cagliari 2

Tharros 1

Cus Cagliari (4-2-3-1) : Pillitu; Prefumo, Fiori, Salaris, Mudu; Asunis, Puddu; Serra, Baldussi (21’ st Loddo), Siddu (26’ st Zucca, 38’ st Bisoffi); Balloi (38’ st Perra). In panchina Follese, Soru, Melis, Demurtas, Serpi. Allenatore Lantieri.

Tharros (4-2-3-1) : D’Abrosca; Spiga (1’ st Castagna), Cossu, Perilli, F. Orrù; Narese, Silva; Lonis (25’ st Pintus), Fel. Ferrari, Cecconato; Gianoli (28’ st N. Orrù). In panchina Manzato, Fed. Ferrari, Simbula, Ledda, Piras, Mereu. Allenatore Lai.

Arbitro : Masu Ruela di Olbia.

Reti : nel primo tempo 13’ Balloi, 30’ Narese, 35’ Prefumo.

Note : ammoniti Prefumo, Salaris, Silva. Recupero 2’ pt-8’ st.

Dopo aver ospitato il Cagliari giovedì scorso in amichevole, il Cus torna a giocare in Promozione e ottiene una gran vittoria che vale l’aggancio proprio alla Tharros. La squadra di Marco Lantieri è ora terza a -6 dalla vetta, mentre per gli oristanesi è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro l’Arborea nel derby.

I gol

Poco prima del quarto d’ora la rete che sblocca l’incontro: angolo di Fiori, palla messa in mezzo e controllata da Balloi che fa gol in girata. Alla mezz’ora il pareggio della Tharros: cross da sinistra con primo colpo di testa sul palo e respinta su cui si avventa Narese per mettere in rete. Passano pochi minuti e il Cus trova di nuovo la giocata giusta per tornare avanti: è un bel tiro da fuori di Prefumo, anche toccato da D’Abrosca, a valere il 2-1 con cui si va al riposo.

Il secondo tempo

Nella ripresa Tharros che si presenta con Castagna al posto di Spiga: il Cus gestisce il vantaggio, mentre gli ospiti cercano il pari. Le occasioni migliori - marca biancorossa - sono nel finale, in particolare al 35’ con un pallone che rimbalza in area e Felipe Ferrari che da posizione defilata calcia sul fondo. Nel settimo minuto di recupero paura per Prefumo: cade male a terra, con la necessità di ingresso dell’ambulanza in campo dopo il fischio finale. Sospetta frattura o incrinazione di due costole, è stato portato al Santissima Trinità per accertamenti. Con lui a terra si prosegue, la Tharros ottiene una punizione che Silva tira fuori sull’ultima azione.

