Il Cus promosso, come un romanzo 

Ultima giornata, il Cus Cagliari deve vincere segnando tante reti per conquistare la promozione nella serie A Élite maschile di hockey su prato. Il romanzo del campionato non è mai scontato, il finale ha sempre una coda di emozioni. A 15 minuti dalla fine il Cus Cagliari perdeva 5-3 con Bologna, il sogno pareva svanire.

Fernando Jorge, argentino e cagliaritano di adozione, non è solo il coach dal 2017, è un motivatore, colui che gestisce gli umori anche più fragili, ma anche uno stratega. «Ho detto al capitano di non battere il tiro di inizio, ma di scegliere il campo in modo di avere nella seconda parte la zona del corner corto a noi più congeniale». Scelta indovinata. Nell’ultimo quarto d’ora cinque reti su corto, da 3-5 a 8-5 (grazie all’egiziano Gadelkarim, sette reti su corto), il salto nell’Élite e la conseguente gioia sono cosa fatta.

«Inizialmente non avevamo questo obiettivo», racconta Jorge «c’era un lavoro impostato sui limiti individuali, sulla consapevolezza e sulla unità del gruppo. Dove convivono padri di famiglia, adolescenti, stranieri. Questo processo ha avuto evidentemente un’accelerazione, l’affiatamento e la gestione delle emozioni hanno dato la spinta decisiva. Alla fine del girone di andata abbiamo capito che potevamo farcela».

Nel lavoro di squadra hanno avuto un ruolo fondamentale il team manager Alessandro Tocco, il capitano Davide Pischedda, i dirigenti Roberto Ortu, Enrico Sainas e Andrea Colombo. Ora c’è da pensare alla prossima stagione, quando inevitabilmente si solleva l’asticella. «Con la società ci saranno delle valutazioni e delle scelte da operare. Per ciò che mi riguarda», conclude Jorge, «ho iniziato ad elaborare un programma di lavoro. Ma è ancora presto».

La stagione prosegue intanto con l’attività giovanile. Anche quel settore è in fermento e può esibire gli scudetti Under 12 e 14.

RIPRODUZIONE RISERVATA