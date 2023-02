Il Cus non vuole arrendersi 

Cus Cagliari 55

Stella Azz. Roma 44

Cus Cagliari : Puggioni 2, Caldaro 6, Giangrasso 21, Stawinska 2, Striulli 12, Paoletti 5, Venanzi ne, Brun ne, Saias 1, Scanu ne, Gagliano 6, Usai ne. Allenatore Xaxa

E-Gap Roma : Prosperi 9, Collovati 4, Brzonova 3, Nikolikj 14, Bucchieri 4, D’Arcangeli, Barbakadze 8, Zangara, Pelka 2, Madeddu ne, Garofalo. Allenatore Chimenti

Parziali : 15-9; 26-18; 45-31



Una boccata di puro ossigeno. Il Cus Cagliari regola a Sa Duchessa la Stella Azzurra Roma (55-44) e resta aggrappato al sogno salvezza in A2 Femminile di basket, salendo a 2 punti di distanza dalla zona playout. Una vittoria da confermare nella sfida-spareggio di domenica prossima in casa di Roseto, penultima a quota 8.

La partita

Dopo i primi minuti di studio, le rossoblù hanno preso in mano le redini del match, chiudendo in vantaggio di 6 lunghezze al 10’. L’ex Prosperi, ben spalleggiata da Nikolikj, ha ridato linfa alle capitoline nel secondo quarto, portandole a un solo possesso di distanza. Le cussine, però, non si sono scomposte, e hanno continuato a trovare buone soluzioni offensive chiudendo il primo tempo avanti sul 26-18. Al rientro in campo le cagliaritane hanno continuato a difendere in maniera fisica e aggressiva, impedendo alle avversarie di trovare canestri facili. Volate via sul +14 al 30’ (45-31), Striulli e compagne hanno controllato senza rischi, portando a casa con merito la terza vittoria stagionale.