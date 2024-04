Il Cus ko all’ultima palla 

Cus Cagliari 2

San Donà di Piave 3

Cus Cagliari : Enna, Calarco 19, Vitali, Ambrose 9, Marinelli 14, Kindgard 4, Muccione, Busch 14, Miselli 2, Durante, Menicali 8. N.e. D. Ammendola, Sanna, Sartirani. All. S. Ammendola.

Personal Time San Donà : Tulone 5, Bassanello, Giannotti 26, Favaro 14, Guastamacchia 12, Iorno 7, Paludet, Cunial, Umek 11. N.e. Parisi, Trevisiol, Lazzaron. All. Moretti.

Parziali : 22-25, 10-25, 25-16, 25-18, 13-15

Sino all’ultimo, ma dopo due ore e venti minuti il Cus Cagliari si arrende al San Donà che vince 3-2 l’andata degli ottavi di finale dei playoff. Dal Pala Pirastu arriva comunque un segnale forte e chiaro, sabato a San Donà di Piave la partita e la qualificazione ai quarti è tutta da giocare. Cinque set e un crescendo di emozioni e giocate strappa applausi, è evidente che il Cus Cagliari a questi livelli si sente a suo agio. Il San Donà ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra competitiva grazie all’apporto di alcuni solisti capaci di estrarre dal cilindro nei momenti più impensati le giocate decisive. Una su tutte, al quinto set sul 13-13, Giannotti sbuca dal nulla, salva il punto e mette la palla a terra dall’altra parte. Il Cus era carico (a parte una dormita nel secondo set), e che la spinta era quella giusta si è notato sin dall’allenamento di lunedi, affrontato con grinta quasi come fosse la partita della vita.

La partita

Primo set equilibrato, subito in evidenza il muro del Cus, ma quando si arriva al 22-22, i veneti fanno ciò che gli riesce meglio. Cercare Giannotti, che prima dalla seconda linea poi con il muro risponde presente e chiude il set. Cosa succede nella seconda frazione resta un mistero, si spegne la luce e il Cus brancola nel buio, o meglio resta a guardare. Il coach Ammendola. «È successo in tante partite, per fortuna ci siamo ripresi».

E vista la malaparata rifiatano alcuni titolari che tornano in campo motivati nel terzo set. Inizia la risalita, le alzate di Kindgard aprono autostrade agli attacchi di Marinelli, la difesa ferma l’impossibile, Calarco colpisce da tutte le parti. Il Cus cresce, San Donà è fermo sulle gambe. Si va al tie break, il Cus va sotto 7-4, Busch aggancia sul 9-9, si va avanti punto a punto ma Giannotti e l’attacco out di Calarco chiudono la sfida, avvincente sino all’ultimo punto.

Sabato si replica al PalaBarbazza di San Donà. La partita non è chiusa. Il Cus Cagliari è convinto, se la voglia di proseguire il campionato è quella vista ieri, tutto può succedere. Entrambe devono vincere, per sfidare nei quarti una Lecce o Lagonegro, che ha vinto gara 1 in Puglia 3-0.

RIPRODUZIONE RISERVATA