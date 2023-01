Il Cus ha una Striulli in più 

Una vittoria per ritrovare coraggio. È scattata l’operazione salvezza del Cus Cagliari, che sabato scorso si è lasciato alle spalle una lunghissima striscia negativa nel campionato di A2 Femminile (7 ko consecutivi) superando in casa Vigarano. Non un exploit casuale, ma la naturale conseguenza di un percorso di crescita iniziato col nuovo anno. Le due sconfitte maturate in volata al cospetto di Patti e Umbertide avevano lasciato presagire una svolta che si è puntualmente concretizzata nell’ultimo turno. Insicurezza e negatività sembrano svanite: al loro posto fiducia e autostima. E ora anche la classifica fa meno paura: la zona playout dista appena due lunghezze, e, con 11 gare da giocare, tutto è ancora possibile.

La svolta

Se il Cus ha cambiato faccia, il merito è in buona parte del rientro di capitan Erika Striulli, che ha risolto i problemi fisici di inizio stagione riprendendosi il ruolo di trascinatrice. E pazienza se la condizione atletica non è ancora al top: il suo carisma naturale basta e avanza per far cambiare marcia alle compagne. «La vittoria su Vigarano ha rispecchiato l’ultimo mese di lavoro», afferma la playmaker, «pur peccando talvolta d’inesperienza, la squadra è tornata a essere altamente competitiva. Non abbiamo nulla da invidiare rispetto alle altre pretendenti alla salvezza, ma siamo consapevoli di dover compiere un’impresa».

Le ragioni

Forzatamente ai box per tre mesi, l’ex Lucca ha avuto modo di riflettere sui perché della falsa partenza: «La nostra è una squadra giovane, inesperta e per certi versi inconsapevole», spiega, «ci sono giocatrici che non sanno come ci si allena. Altre che non sanno come si vince. Quando le cose si mettono male serve qualcuno che abbia la forza mentale per ribaltare il trend. Il gruppo ha sempre avuto del potenziale, ma serviva la mia presenza per innescarlo».

Un piccolo rodaggio, poi Striulli si è subito ripresa il Cus. E le cifre lo testimoniano: contro Vigarano, per lei, 8 punti, 5 recuperi e ben 9 assist. «Sono ancora al 50-60% del mio potenziale», sottolinea, «la testa però è serena e lucida». Domenica si va a Savona, e la parola d’ordine è continuità: «Loro hanno una struttura tecnica definita e lotteranno», conclude, «noi dovremo adeguarci e fare altrettanto».



