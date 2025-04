Il Cus entra in zona playoff 

Cus Cagliari 2

selargius 2

Cus Cagliari (4-4-2) : Pillitu, Asunis (17’ st Loddo), Piroddi, Carboni, Fiori, Prefumo, Siddu, Puddu, Balloi (25’ st Melis), Baldussi (25’ st Serra), Perra. In panchina Follesa, Demurtas, Mudu, Zucca, Salaris, Serpi. Allenatore Marco Lantieri.

Selargius (4-4-2) : Pau, Pancotto (47’ st Bandinu), Porta, Berti, Capelli, Salis, Cannas, Felleca, Reginato, Pisano, Argiolas. In panchina Cambarau, Minà, Porcu, Sanfilippo, Paolucci, Pibiri, Campus, Cellini. Allenatore Franco Giordano.

Arbitro : Marco Mugoni di Nuoro.

Reti : pt 28’ Baldussi, 30’ (r) Argiolas; st 10’ Balloi, 23’ Felleca.

Note : espulso Prefumo (Cus Cagliari); ammoniti Carboni (Cus Cagliari), Cannas, Salis, Pancotto e Argiolas (Selargius).

Termina in parità Cus Cagliari-Selargius, recupero della 31esima giornata del girone A di Promozione. Una partita spettacolare e ben giocata da ambo le squadre, che si sono affrontate a viso aperto. I cussini dovevano vincere per riportarsi in solitudine al terzo posto. Posizione che raggiungono, ma in compagnia del Sant’Elena. Gli ospiti puntavano ugualmente all’interno bottino per allontanarsi dalla zona playout (ora il vantaggio è di tre punti).

Nel primo tempo al 28’ il Cus passa con un gran gol di Riccardo Baldussi: conclusione a “giro” con palla sotto l’incrocio. Immediata la reazione dei granata che pareggiano dopo neanche 2’ su rigore conquistato (fallo di Piroddi) e trasformato da Argiolas. Al 36’ cross di Prefumo e incornata di Fiori, la palla colpisce la parte interna del palo.

Nella ripresa il Cus spinge sull’acceleratore e si riporta avanti con Balloi che sfrutta un errore della difesa. Il Selargius non si scoraggia e al 23’ raggiunge la parità grazie a Felleca che, in mischia, trova lo zampino vincente. Al 35’ Piroddi va vicinissimo al gol come Perra 5’ più tardi. Allo scadere Felleca calcia di poco a lato. «Peccato per il risultato», dice il ds Andrea Vargiu del Cus, «nulla da rimproverare ai ragazzi, hanno dato tutto. Riconquistiamo il terzo posto, anche se in coabitazione, e ci prepariamo per le ultime tre finali».

