VaiOnline
Al Polese.
27 ottobre 2025 alle 00:32

Il cus è un rullo compressore e La Baunese non ha scampo 

Cus Cagliari 6

Baunese 0

Cus Cagliari (3-4-3) : Pillitu; Biondi, V. Salaris, Mudu (27’ st Pruner); Fanni, Puddu (31’ st Loddo), Baldussi, Flores; Siddu (34’ st Onnis), Tumatis (14’ st Perra), Porcedda (20’ st Cardia). In panchina Renna, Zucca, Maglione, Salaris. Allenatore Lantieri.

Baunese (4-4-2) : Piras; Canu, Fenude, Pendin, Loi (13’ st Moretti); Jammeh (6’ st Leite Mendes), Bahtijar (6’ st Porceddu), Incollu, Deiana (13’ st Se. Mereu); Tegas, Bonicelli (20’ st Pintus). In panchina Falconetti, Barca, Sa. Mereu, Miraglia. Allenatore Masia.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Reti : pt 9’ (r) Siddu, 25’ Tumatis; st 2’ Siddu, 5’ Tumatis, 27’ Cardia; 29’ Flores.

Note : ammoniti Puddu, Jammeh, Deiana, Se. Mereu.

Al Polese successo a valanga del Cus Cagliari contro la Baunese. Partono subito forte i padroni di casa: al 3’ destro di Puddu dal limite, Piras devia in angolo. Al 9’ l’arbitro ravvisa un fallo in area e assegna un penalty: dal dischetto va Siddu che spiazza Piras. Al 25’ Flores serve al centro per Tumatis che batte il portiere di destro. Al 29’ si vede in avanti la Baunese: Incollu calcia alto di poco. Al 45’ Deiana serve Incollu che calcia a botta sicura, ma Pillitu respinge.

Nella ripresa gli universitari dilagano: al 2’ Siddu insacca di testa dal limite dell’area piccola. Al 5’ arriva il poker con Tumatis che batte Piras con un tiro a giro. Al 27’ Cardia insacca su azione di contropiede. Dopo due minuti Flores riceve al limite e calcia di destro firmando il definitivo 6-0. Per gli ogliastrini una vera e propria debacle.

RIPRODUZIONE RISERVATA

