«Il Cus darà fastidio a tutti» 

Un’estate di lavoro intenso sul fronte mercato per presentarsi al completo al via della stagione. Il Cus Cagliari scenderà in campo il 4 settembre in Coppa Italia, primo impegno ufficiale, per sfidare la perdente di Atletico Cagliari-Pirri. «Vogliamo dare fastidio a tutti», afferma il direttore sportivo Andrea Vargiu, «e inserirci nel gruppo delle migliori».

L’annata

Secondo il dirigente «non credo si ripeterà un’annata come quella passata, con un Monastir in grado di stravincere. Vedo molto equilibrio, con Villacidro e Terralba leggermente davanti alle altre. Mi piace il Guspini e mi aspetto trasferte difficili in Ogliastra, anche perché queste società stanno puntando forte sui ragazzi del loro territorio con uno spiccato senso di appartenenza». Riguardo alla rosa, «in questi giorni abbiamo preso due fuoriquota: il difensore Tommaso Mudu dalla Monastir e il centrocampista Sergi dalla Tharros, entrambi del 2005. Siamo poi in dirittura d’arrivo per il portiere Simula dall’Atletico Cagliari. Al 90 per cento il mercato è chiuso».

I giovani

Sull’obbligo di schierare in formazione i fuoriquota, a maggio il Consiglio direttivo del Comitato regionale della Figc ha imposto la necessità per le squadre di far scendere in campo un ragazzo classe 2005 e uno del 2006. «Per il 2006 siamo a posto», sottolinea Vargiu, «tutti ci invidiano Kramarenko, uno dei giovani di maggior talento del campionato. Aveva praticamente firmato in Serie D con l’Atletico Uri ma poi, per motivi personali, è rimasto con noi. Darà un grande contributo».

I movimenti

La scorsa stagione sono emersi due dati: difesa imperforabile e attacco anemico. Questo spiega l’attivismo del Cus per migliorare il reparto offensivo. All’arrivo di Serpi, punta centrale con all’attivo 19 reti nell’ultima Prima Categoria col Sestu, si sono aggiunti due ragazzi con esperienze nelle categorie superiori: Maganuco, nel 2023-24 in Eccellenza col Bosa, e soprattutto Roberto Serra, classe 2004, prelevato dalla Cos in Serie D, giocatore duttile in grado di giocare come seconda punta o da esterno offensivo. Un profilo ideale per il nuovo tecnico Marco Lantieri, al debutto con una prima squadra ma con ben 10 anni di esperienza nei settori giovanili.

L’impianto

Sul campo «sono iniziati i lavori di rifacimento della tribuna e poi si rifarà il manto erboso, quindi inizieremo la stagione nell’impianto in erba sintetica di via Crespellani giocando alle 18,30 e alternandoci col Sant’Elena». L’obiettivo: «Siamo una polisportiva con oltre 5mila tesserati, uno staff tecnico di prim’ordine e dirigenti ambiziosi a partire dal presidente Meloni. L’Eccellenza sarebbe il premio più bello dopo anni di duro lavoro».

