il cus con un gol inguaia il pirri 

Calcio Pirri 0

Cus Cagliari 1

Calcio Pirri (4-4-2) : Renna, Usai (1’ st Banchero), Pedditzi (23’ st Luciano), Civile (17’ st Catta), Adamo, F. Loi, Pilosu, Serra, Marco Sanna, Nenna (32’ st O. Loi), Lobina (34’ st Darboe). In panchina Massimiliano Sanna, O. Loi, Mattana, Orrù, Pilo. Allenatore Davide Meloni.

Cus Cagliari (4-4-2) : Pillitu, Prefumo (38’ st Puddu), Piroddi, Carboni, Biondi, Simoni (42’ st Loddo), Porcedda (32’ st Perra), Flores, Camba, Baldussi (44’ st Mudu), Onnis (33’ st Ferru). In panchina Astarita, Pruner, Salaris, Tumatis. Allenatore Marco Lantieri.

Arbitro : Francesco Orrù di Cagliari.

Rete : pt 5’ Camba.

Note : ammoniti Renna, Usai, Luciano, Banchero, Simoni.

Con una rete di Lorenzo Camba in avvio di partita, il Cus Cagliari si aggiudica il derby contro il Pirri, portandosi a +5 dalla zona pericolosa della classifica e a +6 dai cugini, che restano al terzultimo posto.

La partita si presentava delicata per entrambe le squadre, ma alla fine è il Cus a prevalere, dimostrando maturità e capacità di soffrire nel secondo tempo, dopo un primo parziale di gioco in cui ha avuto maggior controllo.

La cronaca si apre subito con il gol del Cus: al 5’ Porcedda serve un cross perfetto per Camba, che in corsa e con un piatto preciso batte Renna per il vantaggio. Il Cus prova subito a raddoppiare, ma prima Onnis al 26’ e poi Camba al 35’ non riescono a concretizzare le occasioni. Il Pirri si fa vedere in fase offensiva con qualche giro palla, cercando di sfruttare le sponde di Pilosu e Sanna, ma la difesa avversaria è solida.

Nel secondo tempo, il Pirri tenta una reazione. Al 32’, un cross dalla sinistra di Luciano trova Pilosu, che devia di tacco impegnando Pillittu in un angolo decisivo. Un minuto dopo, al 33’, Camba ha l’occasione per chiudere il match, ma incredibilmente manda fuori di un metro un tiro che sembrava facile. Al 40’, ancora Pilosu, in mischia, calcia debolmente, permettendo a Pillittu di intervenire con tranquillità e mantenere il vantaggio.

Con questa vittoria, il Cus Cagliari conquista tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona bassa della classifica. Momento delicato invece per il Pirri.

