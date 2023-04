Il Cus cede il passo alla vicecapolista 

Cus Cagliari 54

Cest. Spezzina 65

Cus Cagliari : Puggioni 3, Caldaro 6, Giangrasso 2, Stawinska 10, Striulli 4, Paoletti 8, Venanzi, Brun, Saias 9, Scanu, Gagliano 12, Usai. Allenatore Xaxa

Cestistica Spezzina : Nerini 2, Colognesi 8, Templari 18, Castellani 12, Delboni 8, Zolfanelli 8, Pini 4, N’Guessan 5, Guzzoni, Amadei ne. Allenatore Corsolini

Parziali : 16-17; 31-31; 41-51



Un primo tempo giocato su ottimi livelli non basta al Cus Cagliari, sconfitto in casa dalla Spezzina nel recupero del 9° turno di ritorno dell’A2 Femminile (65-54). Già certe di un posto nei playout, le universitarie hanno approcciato bene la gara, rispondendo colpo su colpo alle iniziative liguri.

Dopo aver chiuso sotto di una lunghezza al 10’ (17-16), le cussine hanno poi sofferto le scorribande di Templari, capace di portare le sue alle soglie della doppia cifra di vantaggio. Un parziale di 9-0 poco prima della pausa lunga, però, ha rimesso le cose a posto (31-31).

A fare la differenza in favore delle ospiti è stato allora un contro parziale di 20-10 nel terzo periodo: a questo punto Striulli e compagne hanno esaurito le energie scivolando inesorabilmente indietro nel punteggio. A coach Xaxa non è rimasto altro che allungare la rotazione in vista dei prossimi decisivi appuntamenti in chiave salvezza.