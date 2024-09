Il cus cede a cuneo sarroch al 4° posto 

L’Acqua San Bernardo Cuneo ha vinto la prima edizione del Memorial Paolo Cois di volley, disputato al Palazzetto di Sarroch. Ieri in finale ha battuto il Cus Cagliari 3-0 (25-20, 25,16, 25-21). Il terzo posto è del Sorrento che ha superato Sarroch 3-2 rimontando uno svantaggio di due set (20-25, 23-25, 25-23, 25-18, 15-13). Nelle semifinali di sabato, Cuneo aveva battuto Sarroch 3-1, il Cus Cagliari aveva avuto la meglio sul Sorrento 3-2.

È andata come da pronostico. Cuneo milita in serie A2 che si avvale delle prestazioni dell’ex azzurro Sottile, classe 1979, argento a Rio 2016. Avanti nella preparazione iniziata in anticipo rispetto alle altre formazioni di A3 viste a Sarroch. Il campionato di A2 inizia infatti il 6 ottobre, due settimane prima rispetto al Girone Bianco della A3, quello di Cus e Sarroch.

Nella finale il Cus Cagliari ha provato a restare in scia nei primi due set, nel terzo è stato avanti sino al 16-15, poi è emersa l’esperienza avversaria. Il Sarroch, nel match valido per il terzo posto, è stato rimontato dal 2-0, ma è stata una partita piacevole e incerta condizionata, soprattutto nel quarto set, dalle assenze.

Per i coach Simeon (Cus) e Camperi (Sarroch) sono state due partite ricche di indicazioni positive sul lavoro svolto dall’inizio della preparazione. ( m.c. )

